Candy Crush Saga : King Digital Entertainment offre des vies illimitées aux joueurs

Le célèbre puzzle-game sur iOS et Android est jouable pendant une semaine avec des vies illimitées afin de favoriser le confinement en pleine période de coronavirus.

La filiale du géant américain Activision spécialisée dans la conception de jeux mobiles et sociaux profite de la malheureuse pandémie de coronavirus (Covid-19), et des mesures de sécurité appelant le peuple a resté dans des lieux confinés, pour faire de la publicité à Candy Crush Saga (plus de 9 millions d’utilisateurs y jouent plus de 3 heures par jour, 1,5 milliard de dollars de recettes dans les caisses en 2018) en offrant des vies illimitées (150 heures offertes) pendant une semaine voire même plus si jamais les fans répondent présents en masse : “Jouez tant que vous voulez – Profitez de vies illimitées toute cette semaine. De la part des créateurs de Candy Crush Saga, en espérant que cela pourra vous aider, même un tout petit peu.”

Disponible à l’origine comme une application Facebook, Candy Crush Saga reprend les principes de son concurrent Bejeweled. Le but du jeu est de faire écraser des bonbons colorés en associant des combinaisons d’au moins trois bonbons, afin de remplir l’objectif du niveau et de marquer un maximum de points. Au 19 juin 2019, Candy Crush Saga comprend 5 590 niveaux répartis en 374 épisodes : 4 925 niveaux étalés sur 329 épisodes dans le Monde Réel et 665 niveaux distribués sur 45 épisodes dans le Monde des Songes.

La chaine cryptée Canal+ passe en gratuit sur toutes les box TV

Dans les gestes commerciaux inétendus et liés au coronavirus, Maxime Saada a annoncé sur les réseaux sociaux que “Canal+ passe en clair pour tous et sur toutes les box” en signe de solidarité face au coronavirus. “Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous“. Un geste de solidarité et de générosité d’après une porte-parole du groupe audiovisuel de Vincent Bolloré. Pour mémoire, l’abonnement à Canal+ est à 19,90 euros par mois.