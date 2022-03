Camouflaj installe sa première filiale au Japon

Fondé en 2011 par Ryan Payton (Metal Gear Solid 4, Halo 4, Shenmue 3), et composé actuellement d’environ 70 développeurs, le studio indépendant Camouflaj, basé à Seattle, s’apprête à étendre ses efforts de développement en ouvrant Camouflaj Holdings à Kamakura, au Japon.

We have big news for the future of Camouflaj today!

We're excited to announce Camouflaj Holdings, our new studio in Kamakura, Japan.

This second studio will be run by our founder Ryan Payton (@ryanpayton) and former Capcom producer Matt Walker (@retroOtoko). Exciting times! pic.twitter.com/RwI9vdHCvs

