Cambridge Analytica : de nouvelles fuites révèlent une manipulation mondiale des votes

L'entreprise passée à trépas a eu bien plus d'influence que précédemment imaginé, comme le révèlent 100 000 documents publiée via Twitter. Ainsi, d'autres pays ont pu subir l'influence de la compagnie sur des élections nationales.

En 2015, on apprenait qu’une entreprise nommée Cambridge Analytica avait récolté les informations de 87 millions de profils Facebook afin d’influencer sur une issue favorable au Brexit à travers des publicités ciblées sur le réseau social au Royaume-Uni, ainsi que sur l’élection de Donald Trump pour son mandat présidentiel. Facebook tente depuis de montrer patte blanche, malgré quelques soucis ça et là et la décision de Mark Zuckerberg de ne pas interdire les publicités politiques lors de la course à la présidentielle américaine de 2020. The Guardian révèle aujourd’hui que plus de 100 000 documents relatifs aux opérations de Cambridge Analytica dans 68 pays mettront au jour l’infrastructure mondiale utilisée pour manipuler les électeurs à “une échelle industrielle”, au cours des prochains mois.

Révéler les manipulations pour mieux les prévenir

Le profil Twitter anonyme HindsightFiles révèle depuis le 31 décembre de nombreux documents, avec des liens vers des articles sur les élections en Malaisie, au Kenya et au Brésil. Ils proviennent de Brittany Kaiser, une ancienne employée de Cambridge Analytica devenue lanceuse d’alerte, qui a décidé de rendre public après les élections du mois dernier en Grande-Bretagne. Elle estime que “l’une des rares façons de nous protéger [des abus électoraux] est d’obtenir le plus d’informations possible.” Christopher Steele, ancien directeur du bureau russe du MI6 à l’origine des révélations de collusions entre Donald Trump et pouvoir russe a déclaré que puisque les autorités n’étaient pas parvenu à punir les personnes à l’origine de Cambridge Analytica, “d’autres acteurs encore plus sophistiqués auront été encouragés à intervenir dans nos élections“.

Une opération mondiale

Kaiser estime que le scandale qui a touché Facebook n’est que la partie émergée de l’iceberg d’une opération mondiale beaucoup plus vaste qui a travaillé “avec les gouvernements, les agences de renseignement, les entreprises commerciales et les campagnes politiques pour manipuler et influencer les gens” selon The Guardian. Les documents suggèrent que l’entreprise travaillait pour un parti politique en Ukraine en 2017 et l’a aidé à développer une “infrastructure sophistiquée de sociétés écrans qui ont été conçues pour injecter des sources financières obscures dans la politique“. Selon Emma Briant, une universitaire du Bard College de New York spécialisée dans la propagande “ce sont les mêmes personnes qui, nous le savons, s’appuient sur ces mêmes techniques” aux États-Unis en 2020 comme en 2016.