Call of Duty x Attack on Titan : un pack d’objets dédié à Livaï Ackerman dans Vanguard et Warzone

Prévu pour le 20 janvier prochain, le “Pack Traqueur : L’Attaque des Titans – Édition Livaï” permettra au sergent Daniel Yatsu de l’unité Hellhounds d’être équipé comme le célèbre Bataillon d’exploration dans Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Warzone. Celui-ci comprend donc le Perceur de titans, un plan d’arme qui reproduit le célèbre sabre capable de tuer les Titans, l’exécution Incision d’acier, l’intro de meilleure action Manœuvre verticale, le succès de meilleur joueur Acier ultra dur, la mitraillette légendaire Historia ( adaptée pour les opérateurs qui aiment le contact et qui veulent envoyer des tirs au jugé précis tout en courant. Les chargeurs de petit calibre dont elle est équipée lui confèrent plus de vitesse et une meilleure cadence de tir, des attributs parfaits pour les fonceurs) et le fusil d’assaut Malédiction d’Ymir (équipé de neuf accessoires, avec un recul horizontal pratiquement nul, une portée effective et une vitesse des balles proches du maximum, ce plan d’arme légendaire est prodigieux à longue distance, particulièrement s’il est stabilisé).

