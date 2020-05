Call of Duty Warzone : une arrivée sur PS5 et Xbox Series X se prépare

Le Battle Royale Call of Duty d'Activision n'évitera pas les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Dans une récente entrevue accordée à nos confrères de GamerGen, Taylor Kurosaki, directeur narratif chez Infinity Ward, a pratiquement confirmé que des versions PS5 et Xbox Series X de Call of Duty : Warzone allaient voir le jour : “Je sais que notre plan est que Warzone va exister pendant un certain temps, donc dès que ces nouveaux systèmes seront sortis et disponibles, je suis sûr que nous les prendrons en charge“. Il rajoute également qu’il n’y a aucun plan à l’heure actuelle pour une sortie du Battle Royale de Call of Duty sur la plateforme cloud gaming de Google : “Nous n’avons pas prévu de le porter sur Stadia pour le moment.”

Call of Duty : Warzone sera “le fil rouge” qui connectera les épisodes de la franchise d’Activision

Avec Warzone, l’éditeur américain Activision a enfin trouvé une manière d’avoir un mode standalone qui peut facilement assurer la transition avec les autres jeux Call of Duty grâce aux mises à jour gratuite et payante ainsi que le Battle Pass : “Nous sommes en quelque sorte en territoires inexplorés ici. Call of Duty est sur une cadence très régulière depuis de nombreuses années, et Warzone nous a fait repenser la façon de publier de nouveaux contenus et comment les intégrer. Call of Duty est un genre en soi, il existe différentes branches dans l’arbre Call of Duty, mais elles sont toutes connectées d’une certaine manière. Warzone sera le fil rouge qui connectera toutes les différentes sous-franchises de Call of Duty. Ça va être vraiment cool de voir comment les différentes sous-franchises arrivent et partent, et que Warzone sera la seule constante.”

La tricherie dans Call of Duty : Warzone

Amos Hodge, directeur créatif chez Raven Software, est revenu sur la triche dans Warzone et le besoin de maintenir l’équilibre du jeu : “Nous avons mis à jour notre procédure de bannissement et nous venons de lancer un système de rapport la semaine dernière. En fait, nous envoyons maintenant un message aux joueurs lorsque la personne qu’ils ont signalée a été bannie. C’est une chose que nous prenons au sérieux, c’est juste une bataille difficile. Chaque fois que nous effectuons une mise à jour de sécurité, ils les contournent systématiquement via des piratages. Nous constatons un effet secondaire sur le cross-play. Lorsque vous jouez en cross-play, une grande partie de la triche se produit sur PC, alors elle est beaucoup plus visible, car cela affecte maintenant les joueurs Xbox et PS4. Donc la communauté le voit beaucoup plus, mais nous le combattons activement. Vous dire que nous allons corriger la triche et que personne ne va tricher à nouveau n’est pas réaliste, mais nous faisons des mises à jour et des correctifs de sécurité, avec de nouveaux cryptages. Et nous travaillons constamment pour obtenir des commentaires des joueurs – la communauté ne se sentait pas entendue, nous disions que nous bannissions les joueurs, mais ils ne voyaient rien. Alors maintenant, lorsque vous dénoncez quelqu’un et qu’il est banni, nous vous le ferons savoir. Et nous espérons surveiller un peu mieux les tournois et interdire les gens directement si possible. Nous essayons simplement de rendre nos actions un peu plus accessibles au public.“