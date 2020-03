Call of Duty Warzone sur PS4 : abonnement PlayStation Plus non obligatoire et bonus exclusif

Le partenariat entre Sony et Activision permet à la version PS4 de Warzone, le Battle Royale de Call of Duty, d'avoir une récompense totalement inédite sous forme d'exclusivité temporaire.

Alors que le Battle Royale free-to-play est disponible depuis maintenant quelques heures sur consoles et PC, l’éditeur américain Activision précise que l’abonnement au PlayStation Plus n’est pas obligatoire pour jouer à Call of Duty : Warzone sur la console de Sony, contrairement à la Xbox One de Microsoft qui nécessite un abonnement au Xbox Live Gold pour pouvoir avoir accès à ce nouveau mode. Néanmoins, les joueurs PS4 qui disposent d’un abonnent au service PS+ peuvent mettre la main sur le Warzone Combat Pack qui contient un nouveau skin d’opérateur, une nouvelle arme unique, une montre, une carte de visite spéciale, un bonus XP et un pendentif exclusif. Ce fameux pack de combat Call of Duty : Warzone sera disponible sur Xbox One et PC à partir d’octobre prochain. A noter qu’à cette même date sera également disponible le mode Survie en coopération disponible dans le menu Special Ops, une exclusivité PS4 depuis de nombreux mois.

Call of Duty : Warzone, le Battle Royale d’Activision ouvre les bras aux joueurs du monde entier

“Bienvenue dans le mode Warzone, la toute nouvelle arène de combat colossale de Call of Duty : Modern Warfare. Avec vos amis, prenez d’assaut un champ de bataille colossal pouvant accueillir jusqu’à 150 joueurs. Partez à la recherche de caisses de ravitaillement et exécutez des contrats pour étoffer votre arsenal et prendre l’avantage.Découvrez un nouveau genre de Battle Royale ou participez au mode Pillage et tentez d’être les premiers à rassembler la somme de 1.000.000 de dollars.”