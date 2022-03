Call of Duty : Warzone sortira “prochainement” sur les smartphones

Une version mobile de Call of Duty : Warzone est actuellement en développement au sein des studios d'Activision.

L’éditeur américain Activision va amener le Battle Royale de la licence Call of Duty sur iOS et Android : “Nous créons une toute nouvelle expérience mobile AAA qui apportera l’action palpitante, fluide et à grande échelle de Warzone aux joueurs en déplacement. Rejoignez notre équipe grandissante et primée, composée de vétérans du mobile et de talents émergents, pour cette mission ambitieuse. Nous recherchons des opérateurs qualifiés dans tous les aspects du développement de jeux. Cette expérience de bataille royale à grande échelle est construite nativement pour le mobile avec une technologie de pointe conçue pour divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années. Qu’il s’agisse de rôles de production, d’ingénierie, de conception, d’art ou de marketing, nous recherchons des créateurs de jeux, des fans passionnés et des personnes vraiment géniales pour rejoindre notre équipe diversifiée, inspirée par la volonté d’offrir aux fans la prochaine expérience de jeu mobile de classe mondiale. Nous avons plusieurs opportunités incroyables dans plusieurs studios internes, notamment Solid State Studios, Beenox, Digital Legends et Demonware.”

Encore à ses débuts, le développement du portage de Call of Duty : Warzone sur les appareils mobiles va prendre du temps avant d’être finalisé. Chaque année, le marché du free-to-play rapporte des millards de dollars et Activision ne compte pas s’en priver. Pour mémoire, Call of Duty Mobile a été téléchargé plus de 500 millions de fois et Call of Duty : Warzone a attiré plus de 100 millions de joueurs sur consoles et PC.

Call of Duty : Warzone en vidéo