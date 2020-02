Call of Duty : Warzone serait le nouveau Battle Royale d’Activision

Le mode Battle Royale de Call of Duty : Modern Warfare pourrait arriver en mars prochain avec une version standalone free-to-play.

Evoqué l’année dernière durant l’été puis à la mi-novembre, le nouveau mode Battle Royale de la licence Call of Duty s’appellerait Warzone à en croire des dataminers qui ont mis la main sur de nombreux visuels (des tutoriels et des menus) dans les fichiers du reboot de Modern Warfare. En plus d’être rattaché au dernier opus du célèbre FPS de l’éditeur américain Activision, dès le 10 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC, Call of Duty : Warzone devrait également être disponible sous la forme d’un standalone free-to-play afin d’être exploité sur le long terme via des mises à jour régulières et un système de microtransactions propres, et ce, malgré la sortie annuelle d’un COD (Infinity Ward/Sledgehammer Games/Treyarch). Le but serait d’ailleurs de se placer comme un concurrent de Fortnite.

Battle Pass, le lien entre Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Warzone

Commun aux deux versions, le Battle Pass d’Activision inciterait de manière in-game à acheter Modern Warfare pour profiter de l’expérience Battle Royale dans son ensemble (progression, arsenal). Le mode Warzone proposerait sans grande surprise de la personnalisation d’équipement, un mode entraînement ou encore des largages aériens et des hélicoptères. Une officialisation de Call of Duty : Warzone ne devrait en principe plus trop tarder.

Call of Duty Battle Royale en vidéo