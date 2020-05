Call of Duty : Warzone se fait une place en Chine

Le Battle Royale d'Activision cartonne dans l'Empire du Milieu et a accumulé plus de 156.000 heures de visionnage en streaming.

Avec plus de 50 millions de joueurs actifs à travers le monde en seulement un mois, Call of Duty : Warzone est un véritable succès dans le milieu des Battle Royale où la concurrence est rude (Fortnite, PUBG, Apex Legends). Forcément, l’éditeur américain Activision ne pouvait pas laisser de côté la Chine alors que le modèle économique à base de free-to-play du mode BR de Call of Duty satisfait tout le monde, surtout en cette période de confinement.

Warzone s’est donc retrouvé propulsé dans l’Empire du Milieu et se débrouille plutôt bien avec une neuvième place dans le classement des jeux les plus populaires. Partagées par Niko Partners, spécialisé dans le marché des jeux asiatiques, les statistiques proviennent du site Douyu (la plateforme de streaming numéro un en Chine) : 156.188 heures de diffusion en streaming pour plus de 6.800 streamers uniques (ils ont reçu plus de 2,25 millions de renminbis en pourboire, soit environ 317.000 dollars).

Les jeux les plus populaires en Chine

Arena of Valor/Honor of Kings (Tencent)

Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG Corporation)

League of Legends (Tencent)

Peacekeeper Elite (Tencent)

Dungeon Fighter Online (Tencent)

Counter-Strike : Global Offensive (Perfect World)

CrossFire (Tencent)

DOTA 2 (Perfect World)

Call of Duty : Warzone (Activision Blizzard)

World of Warcraft (NetEase)

Niko Partners note que la raison pour laquelle Honor of Kings est mieux classé – malgré la moitié des heures diffusées par rapport à League of Legends – est que le titre de Riot a moins de dons proportionnellement aux heures diffusées. League of Legends a également été plus regardé parce que les matchs durent plus longtemps.

