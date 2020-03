Call of Duty : Warzone fait mieux que Fortnite et Apex Legends en une journée

Le Battle Royale de Call of Duty réalise un lancement phénoménal avec six millions de joueurs actifs.

L’éditeur américain Activision met la pression à Epic Games et Electronic Arts avec Call of Duty : Warzone. Avec six millions de joueurs en seulement 24h, le mode de jeu stand-alone et free-to-play de Call of Duty : Modern Warfare a écrasé les records de Fortnite et Apex Legends (10 millions de joueurs en deux semaines pout l’un et 2,5 millions en deux jours pour l’autre). A noter que sur Twitch, Warzone était le jeu le plus regardé sur la plateforme de streaming d’Amazon. Le partenariat entre Sony et Activision est toujours d’actualité avec cette nouvelle expérience.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone. Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4 — Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020

Les développeurs d’Infinity Ward et Raven Software remercient d’ailleurs la communauté et annoncent déjà les plans pour l’avenir de ce Battle Royale : “Quelle journée ! 24 heures et plus de 6 millions d’entre vous sont déjà tombés dans la Warzone. Merci ! Ce n’est que le début (…) Warzone est plus qu’une nouvelle ère pour Call of Duty, il change la donne pour les joueurs et les fans (…) Il y a une tonne de plans de contenu et d’événements en direct à venir qui continueront à inciter les fans à venir vivre de nouvelles sensations fortes.”

Activision présente Call of Duty : Warzone en vidéo

Call of Duty : Warzone est disponible gratuitement sur PS4 (ne requiert pas un abonnement au PlayStation Plus), Xbox One (requiert un abonnement au Xbox Live Gold) et PC.