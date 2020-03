Call of Duty : Warzone continue de s’imposer en force dans le Battle Royale

Plus de 30 millions de joueurs en dix jours pour le nouveau Battle Royale de Call of Duty en free-to-play sur consoles et PC.

Après avoir dépassé les six millions de joueurs en une journée (24h), puis les 15 millions en trois jours (72h), Call of Duty : Warzone de l’éditeur américain Activision a réussi à faire encore mieux en attirant 30 millions de personnes en seulement une dizaine de jours (240h). C’est une fois de plus au-dessus de Fortnite et Apex Legends. Le titre phare d’Epic Games accumulait 20 millions de joueurs en six semaines, tandis que la nouvelle licence d’Electronic Arts par les créateurs de Titanfall avait attiré 25 millions de joueurs en une semaine. Si Warzone peut paraître encore un peu léger au niveau du contenu pour de nombreux fans de la licence Call of Duty, sachez que plusieurs nouveautés doivent arriver d’ici les prochaines semaines, dont les fameuses parties à 200 joueurs.

Les joueurs de Call of Duty : Warzone veulent pouvoir déposer des armes pour les alliés

Si Warzone attire de nombreux joueurs pour le moment, certains espèrent que les studios Infinity Ward et Raven Software écoutent la communauté avec attention. Car depuis quelques jours, plusieurs fans aimerait voir arriver une fonctionnalité permettant de donner des armes à ses amis. Elle devait être là depuis le début comme de nombreux titres du genre, mais tarde à pointer le bout de son nez : “S’il vous plaît, laissez-nous lâcher des armes pour nos alliés. Avec toutes les choses qu’on peut drop, je n’arrive pas à croire que l’option pour lâcher une arme à un ami soit absente. Votre pote peut survivre au Goulag et rejoindre votre position mais, il ne peut pas avoir d’arme jusqu’à ce qu’on se mette à looter à nouveau. S’il vous plaît, ajoutez cette fonctionnalité.“