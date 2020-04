Call of Duty : Warzone compte déjà 50 millions de joueurs après un mois

Call of Duty est une licence extrêmement populaire auprès des amateurs de fps. Il faut dire que la licence multiplie les opus, avec des réalisations assez diversifiées. Et son succès n'est pas près de cesser si l'on en juge par les chifres de Call of Duty : Warzone.

En ce Samedi 11 Avril 2020, cela fait un mois que Call of Duty : Warzone, le jeu vidéo de battle royale développé par Infinity Ward et Raven Software et édité par Activision, est sorti. L’occasion parfaite de s’intéresser aux chiffres. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le jeu a trouvé son public. Un public qui a répondu présent en nombre puisqu’ils sont déjà plus de 50 millions à s’y faire la guerre.

Call of Duty : Warzone affiche déjà 50 millions de joueurs

Cette extension gratuite à Call of Duty : Modern Warfare a été lancée à une période très intéressante et le jeu semble désormais suivre les traces de ce que l’on a pu constater l’année dernière avec le concurrent de Fortnite, Apex Legends. Ce titre avait lui aussi atteint la barre des 50 millions de joueurs en un mois. Cela étant dit, le plus difficile n’est pas d’atteindre ce chiffre mais de réussir à préserver le “momentum”, à garder les joueurs au fil du temps.

Un joli exploit atteint en un moins seulement

Le fait que Call of Duty : Warzone soit sorti directement sur PS4, Xbox One et PC devrait aider à préserver cette base d’utilisateurs et à la faire croître. Il n’avait fallu que 4 jours pour atteindre les 15 millions de joueurs et 10 pour les 30 millions. De plus, Activision semble très à l’écoute des demandes des joueurs. Une récente mise à jour apportait notamment un mode solo, de nombreux équipements supplémentaires ainsi que des escouades de quatre joueurs. Espérons que cette belle aventure se poursuive.