Call of Duty : Warzone attire désormais 60 millions de joueurs

Plus de 60 millions de joueurs se sont essayés au Battle Royale free-to-play de l'éditeur américain Activision depuis sa sortie en mars dernier sur PS4, Xbox One et PC.

En pratiquement deux mois, Warzone, le standalone de la licence Call of Duty, revendique 60 millions de joueurs sur le champ de bataille de la ville fictive de Verdansk et se permet même d’avoir un impact positif sur les ventes de Call of Duty : Modern Warfare, le reboot/remake qui est devenu le jeu de la série le plus vendu sur ses premiers mois de lancement. Activision annonce également que les microtransactions de Modern Warfare sont deux fois supérieures à celles de Call of Duty : Black Ops 4, et ce, sur la même période l’année passée. En cette période de confinement et de crise sanitaire, les jeux du studio Infinity Ward font carton plein.

Over 60 million #Warzone players. Thank you for dropping in with us. pic.twitter.com/ugbbrOEmnr — Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2020

Le mode Duo de Call of Duty : Warzone n’est pas totalement prêt

Taylor Kurosaki, directeur narratif chez Infinity Ward, et Amos Hodge, directeur créatif chez Raven Software, ont expliqué dans une interview accordée à nos confrères de GamerGen que le mode Duo de Call of Duty : Warzone va encore se faire désirer pendant quelques semaines : “Nous avions les Duos sur Pillage, mais je ne sais pas où ils en sont maintenant. Nous avons eu quelques bugs à corriger. Mais nous écoutons la communauté – vous avez dû le remarquer, nous avons lancé Warzone avec seulement les Trios, puis nous avons ajouté le Solo puis les Quatuors, donc nous ajouterons les Duos à l’avenir. Je ne peux pas vous donner de date exacte pour l’instant, mais les Duos arrivent. Vous les avez déjà vus dans Pillage, mais il y a juste des détails à améliorer, trouver le bon timing et tout le reste (…) C’est un tout nouveau jeu, il est sorti depuis un peu plus d’un mois maintenant. Contrairement aux modes rôdés comme le multijoueur des Call of Duty, nous essayons de comprendre quels sont ces modes de base. C’est drôle – je sais qu’Amos est actif sur les réseaux sociaux, et moi aussi – quand nous avons ajouté les Quatuors, les gens ont dit ‘Où sont les Trios ?’. Et puis nous avons remis les Trios et ils disent : ‘Où sont les Quatuors ?’. Tout le monde veut jouer au jeu d’une manière légèrement différente, ce qui est vraiment cool et excitant, alors nous essayons de comprendre quels sont les modes standards et quels modes fonctionnent mieux temporairement. Nous les écoutons et le peaufinons continuellement, et comme l’a dit Amos, nous soutenons ce jeu à fond. C’est incroyable de voir la puissance de ces deux studios entièrement concentrée sur ce jeu en ce moment.“