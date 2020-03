Call of Duty : Warzone a réuni plus de 15 millions de joueurs en 72h

Activision écrase une nouvelle fois les records de ses concurrents avec le nouveau Battle Royale de Call of Duty.

Après avoir attiré plus de six millions de joueurs en seulement une journée sur PS4, Xbox One et PC, Call of Duty : Warzone s’est permis de faire encore mieux en trois jours en dépassant la barre des 15 millions de joueurs. Un nouveau record dans le genre Battle Royale. Du côté de la concurrence, Apex Legends d’Electronic Arts avait atteint 10 millions de joueurs en 72h, alors que Fortnite d’Epic Games avait mis six semaines pour réunir 20 millions de joueurs. Une prouesse qui montre encore une fois que la licence Call of Duty du géant américain Activision est toujours aussi populaire dans le monde. Bien évidemment, le confinement dû au coronavirus a sans doute apporté une aide non négligeable, ainsi que les formats free-to-play et stand-alone. Le titre d’Infinity Ward et Raven Software devrait encore être en tête durant la semaine en s’offrant par ailleurs un nouveau record.

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C — Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020

Bientôt des parties à 200 joueurs pour Call of Duty : Warzone

Patrick Kelly, codirecteur d’Infinity Ward, a récemment annoncé dans une entrevue accordée à USA Today que le Battle Royale Warzone de Call of Duty va se doter sous peu d’un mode à 200 joueurs et des parties avec des escouades de quatre ou cinq soldats : “Je pense que le monde dans lequel vous jouerez sera indéniablement unique. D’une part, nous allons d’abord déployer des parties avec 150 joueurs, alors que vous en voyez généralement 60 à 100 chez les concurrents. En fait, je peux vous dire que le mode à 200 joueurs est déjà jouable. Nous allons le publier un peu plus tard. Je peux aussi vous dire que nous avons déjà des équipes de quatre et cinq personnes avec lesquelles nous jouons déjà. Mais nous voulons lancer quelque chose de nouveau quand nous saurons qu’il fonctionne vraiment bien, alors nous avons testé des équipes jusqu’à neuf et avons ensuite adapté ces différentes tailles d’équipe.“