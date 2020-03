Call of Duty Warzone : 1 vs 149, le Battle Royale free-to-play se dote d’un mode solo

Activision lance officiellement le mode solo de Call of Duty : Warzone sur PS4, Xbox One et PC.

Déjà une semaine que Call of Duty : Warzone (standalone et free-to-play) est disponible gratuitement sur les consoles de Sony et Microsoft, ainsi que sur PC. Alors que les records s’enchaînent et font trembler de plus en plus la concurrence, le nouveau Battle Royale de la licence Call of Duty d’Activision s’enrichit d’un mode solo avant l’arrivée des parties à 200 joueurs et les escouades de quatre ou cinq soldats : “Les jeux en solo sont la quintessence de l’expérience pour le joueur qui veut le défi ultime. Dans le mode solo de Warzone, vous débarquez à Verdansk seul avec les règles du Battle Royale. Cela signifie pas de coéquipiers, pas d’amis – seulement vous et un pistolet avec quelques balles. Considérez cela comme un jeu gratuit dans un jeu traditionnel de Call of Duty, mais à grande échelle. Alors que vous cherchez du loot, remplissez des contrats et survivez contre 149 autres joueurs, le cercle diminuera comme dans BR classique. Le goulag accueillera toujours les prisonniers de la zone de guerre, mais si vous mourez dans ce combat 1vs1, oubliez toute forme de redéploiement – vous êtes éliminé pour de bon. Le dernier opérateur debout gagne la partie.”

Take Verdansk on by yourself. Solos is now live in #Warzone. pic.twitter.com/NniV27pvLt — Call of Duty (@CallofDuty) March 17, 2020

Call of Duty : Warzone en vidéo

Infinity Ward et Raven Software ont également annoncé que la dernière mise à jour de Call of Duty : Warzone corrige certains problèmes rencontrés par les joueurs pendant de nombreuses batailles et ajoute le mode Enragé en élimination confirmé, une nouvelle playlist Moshpit, une playlist Atlas Superstore 24/7 et une décoration spéciale St.Patrick en Escarmouche.