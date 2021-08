Call of Duty : Vanguard, une alpha pour le mode multijoueur Champion Hill dès ce week-end sur PS5 et PS4

Les consoles PlayStation vont disposer de l'alpha du mode multijoueur Champion Hill de Call of Duty : Vanguard en exclusivité.

Dans Champion Hill, votre équipe – qui, pendant la phase alpha, sera soit un Duo (2v2), soit un Trio (3v3) – affrontera sept autres groupes dans un tournoi, chacun disposant d’un nombre de vies prédéfini au départ. Le but de la mission est de réduire à zéro le nombre de vies de toutes les autres escouades dans une série de combat chronométrés. Dans ce mode, tout le monde commence avec le même équipement, mais vous collecterez de l’argent en prenant des vies ennemies et en ramassant des objets éparpillés sur la carte. Cet argent vous permettra d’améliorer vos armes de départ et d’acheter de nouveaux équipements, Perks et Killstreaks lors des Buy Rounds qui ont lieu entre les combats. C’est au cours des Buy Rounds que la vraie stratégie entre en jeu.

Il n’y aura pas deux matchs identiques, car la façon dont vous utiliserez l’argent au cours de chaque match (par exemple, en le gardant pour des améliorations plus importantes au fur et à mesure des rounds, ou en l’utilisant pour des améliorations plus petites et plus progressives en cours de route) changera considérablement la façon dont vous et votre escouade contrerez toutes les autres escouades. Il s’agit d’une partie d’échecs, qui peut évoluer de façon dynamique au fur et à mesure que le match avance. Un autre aspect unique de ce mode multijoueur de Call of Duty : Vanguard est qu’il est composé de quatre cartes combinées dans l’arène de Champion Hill. Plus précisément, il y a une zone centrale de la station d’achat et quatre arènes de combat (Airstrip, Trainyard, Market, and Courtyard). Une caractéristique intéressante de cette configuration est qu’une fois que vous êtes éliminé, vous pouvez regarder la suite du tournoi depuis la plateforme de spectateurs Buy Station Area.

Les dates de l’alpha pour le mode multijoueur Champion Hill

Le préchargement a débuté aujourd’hui, mais l’alpha du mode multijoueur Champion Hill de Call of Duty : Vanguard aura lieu du 27 août à 19h au 29 août prochain à la même heure. Aucun abonnement au PlayStation Plus n’est nécessaire. Ceux qui ont installé Call of Duty : Modern Warfare, Call of Duty : Warzone ou Call of Duty : Black Ops Cold War peuvent accéder à l’alpha de Call of Duty : Vanguard via le menu principal après l’avoir téléchargé.

Dans n’importe quel menu de l’un de ces jeux, il suffit de sélectionner l’alpha, à l’extrême gauche de l’écran du menu principal, pour y accéder et y jouer si vous l’avez déjà téléchargé, ou pour être redirigé vers sa page de téléchargement sur le PlayStation Store. Tous les participants recevront une carte d’appel et un emblème, accessibles dans Call of Duty : Vanguard dès sa sortie – ainsi que dans Warzone après l’intégration de Vanguard.

Un trailer pour l’alpha de Champion Hill

Activision précise : “Cette alpha n’est qu’un échantillon de Call of Duty : Vanguard. Attendez-vous à plus de modes, de cartes et d’armes dans la bêta qui sera disponible après la revelation du multijoueur prévue pour le 7 septembre prochain et lors du lancement du jeu le 5 novembre prochain.”