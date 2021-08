Call of Duty : Vanguard sera annoncé dans Call of Duty : Warzone

La résistance s’organise pour Call of Duty : Vanguard.

Activision donne rendez-vous le 19 août prochain à 19h30 pour suivre l’annonce mondiale du nouveau Call of Duty via le Battle Royale de l’éditeur américain où se déroulera la bataille de Verdansk : “Soyez parmi les premiers à combattre et obtenez des récompenses. Rendez-vous dans Warzone et jouez dans n’importe quelle sélection entre 18h30 et 19h29, heure de Paris. Préparez-vous à participer à un évènement double EXP, double EXP d’arme et double EXP de Passe de combat à durée limitée avant que la bataille ne commence.”

Un teaser pour Call of Duty : Vanguard

Développé par Sledgehammer Games, Call of Duty : Vanguard devrait prendre place durant la Seconde Guerre Mondiale avec des événements en Europe, mais également dans le Pacifique. La sortie serait planifiée pour la fin de l’année, et plus précisément en novembre. Contrairement à Battlefield 2042, Call of Duty : Vanguard proposera une campagne solo (l’un des fers de lance de cet épisode) ainsi qu’un mode multijoueur et un mode Zombie.