Call of Duty : Vanguard mettra en scène quatre théâtres d’opération militaire différents durant la Seconde Guerre Mondiale

Seconde Guerre Mondiale et Task Force One seront au coeur de l'expérience du nouveau Call of Duty d'Activision.

Les joueurs seront témoins des origines des forces spéciales alors qu’elles changent le visage de l’histoire, formant la Task Force One dans une campagne narrative tentaculaire sur la Seconde Guerre Mondiale couvrant les fronts de l’Est et de l’Ouest de l’Europe, du Pacifique et de l’Afrique du Nord. Les quatre personnages jouables (le soldat Lucas Riggs, 20e bataillon, 9e division d’infanterie australienne, 8e armée britannique, le Sergent Kingsley du 9e bataillon de parachutistes de l’armée britannique, le lieutenant Wade Jackson, Escadron d’éclaireurs 6, U.S. Navy et le lieutenant Polina Petrova de la 138e division d’infanterie de l’Armée rouge) de Call of Duty : Vanguard seront confrontés au désespoir et au chaos de la guerre, capturés par les forces de l’Axe, risquant leur vie dans les tranchées jusqu’à devenir des agents reconnus. De véritables prototypes de soldats des forces spéciales modernes participant activement aux batailles décisives à travers le monde.

Rise on every front on November 5th.

Get all the intel from todays #Vanguard reveal here ⬇️https://t.co/lxbnB8MO5d — Call of Duty (@CallofDuty) August 19, 2021

“Call of Duty : Vanguard est prêt à offrir une gamme étonnante d’expériences de jeu pour l’ensemble de la communauté. L’étendue du contenu de Vanguard est une marque de fabrique du titre, avec plus de cartes multijoueurs au premier jour que jamais et le premier crossover Zombies de l’histoire de Call of Duty“, a déclaré Johanna Faries, General Manager de la licence Call of Duty chez Activision. “Les fans de Warzone découvriront également une multitude de nouvelles choses passionnantes à venir dans le cadre du nouveau lancement. Nous avons hâte de bientôt partager plus de choses.”

Un mode multijoueur avec un nouveau système anti-triche et de la nostalgie pour les fans du mode Zombies

Si une présentation mondiale du mode multijoueur aura lieu prochainement avec notamment des informations sur la bêta ouverte de Call of Duty : Vanguard, l’éditeur américain Activision promet la présence de 20 cartes au lancement ainsi que de nombreuses façons de joueur comme des combats tactiques rapides à la première personne, les systèmes d’Armurerie et de Calibre qui renforcent le sentiment d’immersion et la réactivité ou encore la nouvelle version du mode emblématique Escarmouche 2v2 apparu pour la première fois dans Modern Warfare, Champion de la colline (des affrontements rapprochés et rapides entre de petites escouades, dans lesquels huit équipes s’affrontent dans une série de confrontations où la dernière équipe encore en vie l’emporte).

Du côté du nouveau mode Zombies, celui-ci rejoint l’histoire de l’Éther noir de sorte à créer un récit captivant, tout en réinventant le célèbre gameplay de base. Partez à la découverte des horreurs indicibles qui se déroulent avant Zombies dans Black Ops Cold War, tout en repoussant l’assaut incessant de morts-vivants…

Un trailer pour Call of Duty : Vanguard

Call of Duty : Vanguard sortira le 5 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Battle.net. La nouvelle expérience de Call of Duty : Warzone (nouvelle carte, nouveau gameplay et nouvelles expériences) sera disponible plus tard dans l’année.

Le développement de Call of Duty : Vanguard est dirigé par Sledgehammer Games, avec Treyarch à la tête du développement pour le mode Zombies. Le développement de Call of Duty : Warzone est lui dirigé par Raven Software. A noter que les aides supplémentaires sur Vanguard et Warzone viennent de Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai Studio et Toys for Bob.