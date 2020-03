Call of Duty : un reboot de Black Ops par Treyarch serait bien dans les plans d’Activision

L'éditeur Activision devrait encore miser sur le reboot d'un épisode phare de la licence Call of Duty.

Alors que Call of Duty : Warzone, le mode Battle Royale free-to-play de Call of Duty : Modern Warfare, cartonne sur consoles et PC avec plus de 15 millions de joueurs actifs, un nouvel insider affirme que le reboot de Call of Duty : Black Ops sera le Call of Duty 2020 du géant américain Activision. Développé par Treyarch avec l’aide de Raven Software et Sledgehammer Games, ce “nouvel” opus utilisera le nouveau moteur graphique de la franchise afin de proposer des graphismes proches du photoréalisme avec de la 4K et du Ray Tracing. Alex Mason et Frank Woods seraient de retour, mais avec des voix différentes. Le scénario sera une fois de plus très mature avec de nombreuses scènes choquantes comme un interrogatoire musclé. Les évènements de la Guerre froide et celle du Vietnam devraient être narrés sous différents points de vue (États-Unis, Viet-Cong et Viet Nam du Sud).

Concernant le multijoueur de Black Ops, un élément important fera son retour, à savoir le célèbre mode Zombie. Celui-ci devrait revenir aux sources en étant plus sérieux et avec une intrigue ancrée dans la réalité de l’époque au Vietnam. Un season pass pour ce mode est d’ailleurs en discussion, alors que les DLC seraient disponibles gratuitement. A noter que du 32 vs 32 en Guerre terrestre serait également de la partie avec des killstreaks et le retour d’Opérateurs. Enfin, comme pour Warzone, Activision prévoit de sortir un mode open-world free-to-play avec des éléments de Battle Royale en 2021. Il serait exclusivement développé par Sledgehammer Games.

Le trailer de Call of Duty : Black Ops (2010)