Call of Duty : Sledgehammer Games installe son nouveau studio à Guildford

Le studio canadien de Sledgehammer Games aura pour mission d'améliorer le développement des jeux Call of Duty.

Après Infinity Ward et son nouveau studio à Austin (Texas) pour renforcer ses effectifs, c’est au tour de Sledgehammer Games, une autre filiale d’Activision, de s’étendre avec des locaux basés à Guildford au Royaume-Uni. Ce studio se rejoindra aux équipes de Foster City (Californie), Melbourne (Australie, ouvert en 2019) et Toronto (Canada, ouvert depuis mai dernier) pour alimenter le contenu de Call of Duty : Vanguard avant de travailler sur de futurs projets encore non annoncés.

Today we’re thrilled to announce we're expanding (again!) with a new studio in Guildford, UK to partner with our global teams in the Bay Area, Melbourne, and Toronto. Explore open roles and join our remarkable team 👇 https://t.co/8dFigJWFbH — Sledgehammer Games (@SHGames) October 14, 2021

“Je suis très heureux de faire connaître la marque de notre studio au Royaume-Uni, ainsi que l’incroyable franchise sur laquelle nous avons l’occasion de travailler. C’est une nouvelle occasion d’apporter notre petite contribution à la croissance de l’industrie, dans un endroit où il y a un grand nombre de développeurs talentueux“, a déclaré Andy Wilson, directeur des opérations de Sledgehammer Games. “Comme nous l’avons fait dans nos autres bureaux, nous chercherons à établir des partenariats avec des écoles et des universités afin de contribuer à l’épanouissement de la prochaine génération de talents. Il ne s’agit pas seulement de trouver des personnes qui travaillent déjà dans le secteur, mais aussi d’offrir des voies d’accès à ceux qui cherchent à y entrer. Je me souviens très bien de ce sentiment décourageant et je suis heureux de pouvoir offrir des opportunités, surtout au moment où nous sortons d’une pandémie historique.”

Sledgehammer Games Guildford sous la direction de Liz Wyle

Liz Wyle, directrice générale de Sledgehammer Games Guildford, annonce : “Guildford a une longue histoire de développement de jeux vidéo, et par conséquent, il y a beaucoup de talents de haut niveau et une communauté de développeurs de jeux existante ici et dans les villes environnantes. Nous sommes également à quelques minutes en voiture de Londres, qui dispose d’un énorme vivier de talents.“