Call of Duty : Modern Warfare veut vous faire payer pour voir le ratio kill/death

Les jeux de tirs multijoueurs, quels qu'ils soient, proposent tous de visualiser son ratio kill/death pendant la partie. Un bon moyen de suivre ses statistiques, de savoir qui est en forme, qui ne l'est pas, qui reste encore en vie, etc...

Lorsque vous jouez à un jeu de tir multijoueur, l’une des fonctionnalités les plus basiques reste tout de même de visualiser les ratios de victoires/défaites ainsi que de kill/death – le fameux ratio de personnes tuées par rapport au nombre de fois où vous êtes mort -. Cela permet de savoir, d’un coup d’œil, comment vous vous en sortez, combien il reste d’ennemis, sur quel coéquipier vous pouvez vraiment compter, etc. C’est une fonctionnalité que l’on retrouve depuis les jours de gloire de Quake… Et pourtant, Activision remet tout cela en cause.

Call of Duty : Modern Warfare veut faire payer l’affichage du ratio kill/death

Cela étant dit, pour on ne sait trop quelle raison, les équipes du studio Activision ont décidé que dans Call of Duty : Modern Warfare, les joueurs qui souhaiteraient pouvoir voir leur ratio kill/death durant la partie devront débloquer la fonctionnalité en déboursant pas moins de 20$. En effet, il s’agira d’un item in-game baptisé “Time to Die”. Celui-ci sera proposé dans le cadre du bundle “Mother Russia” et coûtera quelque 2 000 Points COD, soit l’équivalent de 20$.

Une information pourtant très utile aux joueurs en pleine partie

Avant que vous ne sautiez au plafond de rage à cause de cette décision – encore et toujours l’appât du gain, si cher à Activision -, sachez que ce ratio kill/death sera toujours visible dans la plupart des modes de jeu mais il ne sera accessible qu’à la fin d’une partie. Autrement dit, les joueurs qui ne débourseront la somme demandée pour l’item ne pourront plus visualiser ce ratio en plein milieu de leur partie. À la place, pendant la partie, les joueurs ne verront que leurs kills et les assists, ce qui n’est pas toujours très utile. Un joueur avec 10 kills et 30 morts n’est clairement pas très efficace. Avec cette affichage, vous ne verrez que ses 10 kills. Difficile de savoir si Activision écoutera les retours des joueurs et la grogne qui se fait déjà bien entendre. Affaire à suivre !