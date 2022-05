Call of Duty : Modern Warfare 2, une date de sortie et des personnages emblématiques annoncés

La Task Force 141 va faire son retour dans Call of Duty : Modern Warfare 2 avec le capitaine John Price, Simon "Ghost" Riley, John "Soap" MacTavish, Kyle "Gaz" Garrick et le colonel Alejandro Vargas des forces spéciales mexicaines.

La campagne de Call of Duty : Modern Warfare 2 devrait être centrée sur la guerre de la drogue contre les cartels colombiens. Elle proposera une histoire plus réaliste que celle du Modern Warfare de 2019 avec des combats rapprochés, des prises de décision délicates et des moments “classiques” auxquels les fans de la licence sont habitués.

Un teaser pour Call of Duty : Modern Warfare 2

Call of Duty : Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Une bande-annonce pourrait être diffusée d’ici le 8 juin prochain puis du gameplay serait dévoilé le lendemain durant la conférence Summer Game Fest.