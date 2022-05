Call of Duty : Modern Warfare 2, un logo avant les premières informations

En plus de dévoiler un logo, le studio américain Infinity Ward a confirmé que le prochain opus de la licence Call of Duty s'appellera bien Modern Warfare 2.

Depuis la semaine dernière, Infinity Ward préparait la révélation du logo de Call of Duty : Modern Warfare 2, la suite de Call of Duty : Modern Warfare de 2019. Tous les réseaux sociaux de la filiale d’Activision sont devenus sombres, changeant leurs photos de profil et leurs images d’en-tête pour ce qui semblait être initialement une obscurité totale. Cependant, une fois retouchées, les images ont dévoilé la silhouette du personnage Ghost qui est apparu pour la première fois… dans le jeu original Modern Warfare 2 de 2009.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Selon certaines sources, la campagne de Modern Warfare 2 sera centrée sur la guerre de la drogue contre les cartels colombiens. L’histoire du jeu solo est une version plus réaliste de la campagne de Modern Warfare 2019, avec plus de combats rapprochés, des prises de décision délicates et les moments classiques de Call of Duty auxquels les fans sont habitués. A noter que Modern Warfare 2 devrait sortir en même temps qu’une toute nouvelle carte pour Warzone, la troisième arène entièrement nouvelle à être lancée pour le Battle Royale.

Pas le “même” Ghost dans le Modern Warfare 2 de 2022

Si le lieutenant Simon “Ghost” Riley est bien dans le prochain Call of Duty, comme teasé par Infinity Ward, il pourrait ne pas être doublé par le même acteur que dans les précédents jeux. En effet, Jeff Leach qui a incarné le célèbre opérateur des forces spéciales britanniques ainsi que de la Task Force 141 dans Call of Duty : Modern Warfare 2 n’est plus impliqué dans la licence depuis qu’une série de commentaires misogynes ont refait surface sur la toile.