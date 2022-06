Call of Duty : Modern Warfare 2, un conflit mondial sans précédent avec la Task Force 141

La campagne solo de Call of Duty : Modern Warfare 2 promet d'être un véritable tour du monde, avec des missions en Europe, en Asie et sur le continent américain.

Qu’il s’agisse de sièges en mer avec combat sous-marin, d’assauts explosifs à 30.000 mètres au-dessus des forteresses ennemies ou de missions furtives de haut niveau à la vue de tous ou sous le couvert de l’obscurité, Call of Duty : Modern Warfare 2 va enfin faire entrer la licence dans une nouvelle ère. Avec un système de matérialisation basé sur la physique permettant une photogrammétrie de pointe, un nouveau système de flux hybride basé sur les tuiles, un nouveau système de rendu de décalques PBR, un éclairage volumétrique mondial, une résolution 4K HDR, ainsi qu’un nouveau pipeline de géométrie GPU, le studio américain Infinity Ward proposera une campagne cinématique massive.

Make sure you have #MWII Open Beta Early Access on 🔒 Pre-order now: https://t.co/sxnMwKadOV pic.twitter.com/xWhNTeYh8T — Call of Duty (@CallofDuty) June 9, 2022

Call of Duty : Modern Warfare 2 disposera également d’un nouveau système d’IA avancé. Les ennemis et les alliés de la campagne et des opérations spéciales agissent tactiquement en utilisant des techniques de combat et de manœuvre de couverture qui seraient une seconde nature pour un Tier 1 Operator.

Un trailer pour Call of Duty : Modern Warfare 2

Call of Duty : Modern Warfare 2 sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Battle.net/Steam) dès le 28 octobre prochain. A noter que la Vault Edition offre un accès anticipé à la bêta ouverte, un accès immédiat au pack Ghost Legacy2 et un contenu additionnel dès la sortie du nouveau FPS d’Activision.