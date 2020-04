Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered est disponible en avant-première sur PS4

Activision annonce que la campagne de Call of Duty : Modern Warfare Remastered 2 est désormais disponible en exclusivité temporaire sur PS4 dans le cadre d'une partenariat entre l'éditeur américain et Sony.

L’histoire d’amour entre Activision et Sony est toujours aussi belle. Comme pour Call of Duty : Modern Warfare Remastered, la campagne remasterisée de Call of Duty : Modern Warfare 2 est disponible dès maintenant en exclusivité temporaire sur PS4 dans une version numérique avec une résolution des textures et des détails améliorés (4K, HDR), des animations totalement remaniées et une bande-son remasterisée. Développée à l’origine par Infinity Ward et remasterisée par Beenox, Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered (ou Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered) va permettre aux joueurs de revivre les iconiques missions “Périlleuse Escalade”, “Confrontation” ou encore “Pas de Russe” avec de superbes visuels en haute définition. Les versions Xbox One et PC (framerate illimité et compatibilité avec les écrans ultra-larges) arriveront seulement vers la fin du mois d’avril.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered launches today, first on PS4: https://t.co/SPmrxw12Af pic.twitter.com/xQNt6UqFUo — PlayStation (@PlayStation) March 31, 2020

En bonus, les joueurs peuvent obtenir le pack Ghost Underwater Demo Team Classique pour Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Warzone (Battle Royale standalone free-to-play), qui comprend l’opérateur Ghost et son apparence classique UDT, deux plans d’armes, un porte-bonheur d’arme, une nouvelle exécution, une réplique, une carte de visite animée, un emblème et deux passages de niveaux du passe de combat.

Un trailer pour Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered

Thomas Wilson, co-studio head chez Beenox, détaille la mission de son studio sur ce nouveau remaster d’un opus de la licence Call of Duty, le FPS incontournable de l’éditeur américain Activision : “La campagne de Modern Warfare 2 était incroyable. Nous nous souvenons tous de la formidable impression que cette aventure nous a laissée. Cette campagne a été très spéciale à nos yeux et nous remercions Infinity Ward d’avoir créé une expérience aussi incroyable. Restaurer et remasteriser cette campagne pour une nouvelle génération de joueurs a été un véritable plaisir pour notre équipe. Nous voulions nous assurer que les sentiments et la puissance de l’histoire étaient correctement retranscrit avec des visuels HD complets et une qualité audio de dernier cri.”