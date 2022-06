Call of Duty contrôle les armes à feu de manière plus stricte que les États-Unis

Le système anti-triche Ricochet prive les tricheurs de leurs armes sur Call of Duty, entre autres mesures pour le moins inventives.

Activision a décidé de gérer les tricheurs sur Call of Duty d’une manière plutôt inventive. Le studio les prive littéralement de leurs armes. Lorsque le système anti-triche Ricochet détecte que quelqu’un enfreint les règles, celui-ci peut perdre ses armes (et sa dignité). Les tricheurs ne peuvent même pas se défendre avec leurs poings.

“Nous ne nous attendons pas à ce que beaucoup de vidéos de ce système se retrouvent publiées en ligne, mais nous avons pu le voir en action et les réactions des tricheurs sont toujours fantastiques”, écrivait l’équipe Ricochet. Un post de blog montre une courte vidéo d’un membre de la communauté qui se retrouve face à un joueur totalement désarmé.

Cette mesure Désarmement est l’une des différentes actions que Ricochet peut prendre contre les tricheurs. “Lorsqu’un tricheur est détecté, nous le pénalisons avec quelque chose de notre boîte à outils (ou avec tous en même temps si nous voulons vraiment être joueur) et nous analysons les données de la machine qui a été identifiée comme tricheuse”, explique l’équipe. “Au-delà de [notre] mission de lutter contre le jeu non équitable, nous avons une autre mission, quelque peu secrète, qui est d’ennuyer autant que possible les tricheurs.”

Parmi les autres outils à leur disposition, le Damage Shield, qui vient réduire les dégâts que prennent celles et ceux qui jouent de manière honnête de la part des tricheurs. “Si l’on vous touche et que vous voyez votre vie qui descend tout doucement, vous saurez que c’est sûrement un tricheur qui vous a touché”, peut-on lire dans ce post. Et ce dernier se rendra peut-être compte que vous avec le Damage Shield activé. Non seulement, il va gaspiller ses munitions, mais il réalisera aussi qu’il a été pris sur le fait. Une autre technique qui peut être activée, c’est le Cloaking. Lorsqu’un tricheur tire sur un joueur honnête, ce dernier devient invisible aux yeux du premier.

Activision explique que le système anti-triche a permis de réduire de manière “significative” les tricheurs à certains égards, bien qu’il y ait eu “certaines augmentations malheureuses”. Cela fait indubitablement partie du jeu du chat et de la souris que les développeurs pratiquent contre les tricheurs, lesquels cherchant toujours de nouveaux moyens de tricher. Depuis le mois d’avril, cependant, Activision a banni plus de 180 000 joueurs sur Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Warzone. Le système Ricochet sera aussi utilisé dans le prochain Modern Warfare II, qui arrivera plus tard cette année.