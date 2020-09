Call of Duty : Black Ops Cold War, une présentation sur PS5 du mode multijoueur

Activision lève le voile sur le multijoueur de Call of Duty : Black Ops Cold War.

Attendu pour le 13 novembre prochain, Call of Duty : Black Ops Cold War de Treyarch et Raven Software va inaugurer une nouvelle ère d’opérations secrètes avec cinq cartes pour le mode multijoueur :

Armada : Dans cette carte basée sur Operation Azorian, les forces américaines et soviétiques se retrouvent au beau milieu de l’océan Atlantique pour retrouver un prototype de sous-marin nucléaire. L’issue de la Guerre froide pourrait bien basculer en faveur du camp qui parviendra à le récupérer, que ce soient les Soviétiques qui récupèrent leur bien ou les Américains qui l’interceptent. Passez de bateau en bateau à l’aide d’une tyrolienne ou dirigez des canonnières pour inverser la tendance

Crossroads : Sur une route charnière menant vers l’Afghanistan, en plein cœur de l’Ouzbékistan, les forces de l’OTAN sont mobilisées pour tendre une embuscade à un important convoi militaire soviétique acheminant des lance-missiles intercontinentaux. Avec en toile de fond la campagne soviétique gelée, un escadron du MI6 est prêt à affronter les Spetsnaz afin de mettre la main sur des informations top secrètes sur le convoi, mais également sur des provisions pouvant servir aux futures opérations. Utilisez des tanks pour détruire les positions ennemies ou des motoneiges pour contourner l’ennemi et briser ses rangs

Miami : Grâce à des mercenaires de la DGI, Perseus a pris d’assaut un transport de prisonniers près de Miami, à South Beach, afin de libérer un allié. De nuit, entourées par des bâtiments de style art déco éclairés par des néons, les forces spéciales de la CIA ont été envoyées pour éliminer ce qu’il reste de la DGI et tenter de déterminer la localisation de Perseus

Moscow : En plein cœur de l’U.R.S.S, une escouade de Spetsnaz a été envoyée pour sécuriser un refuge de la CIA compromis, capturer les agents de la CIA encore sur place et obtenir des informations sur les futures opérations de l’OTAN. Les rapports initiaux indiquent que la zone est animée et que les combats ont gagné les rues. Une seconde équipe de la CIA-JSOC a donc dû être envoyée sur les lieux en renfort

Satellite : En plein désert angolais, en Centre-Afrique, un satellite de reconnaissance américain top secret connu sous le nom de KH-9 a été cloué au sol, et tout semble indiquer l’implication de Perseus. Des mercenaires de la DGI cherchent les informations sensibles qu’il renferme tandis que l’escadron du MI6 envoyé par l’OTAN doit sécuriser le site et éliminer les agents de la DGI

En plus des iconiques Match à mort en équipe, Search & Destroy, Domination, Kill Confirmed et Control (retour du mode compétitif de Black Ops 4), plusieurs nouvelles activités seront disponibles :

VIP Escort : Dans ce nouveau mode de jeu en 6 contre 6, les équipes doivent protéger ou soumettre un joueur sélectionné aléatoirement qui deviendra un VIP. Ce VIP aura uniquement un pistolet, une grenade fumigène, un drone pour l’équipe et la satisfaction d’avoir cinq autres membres d’escouade pour le défendre. Ces protecteurs doivent escorter le VIP jusqu’au point d’extraction en repoussant l’équipe assaillante dont l’objectif consiste à neutraliser le VIP avant qu’il ne puisse fuir. Un personnage non VIP qui meurt au cours de la manche est hors-jeu jusqu’à la prochaine manche, mais un joueur dont les PV atteignent zéro peut se défendre dans le mode Last Stand ou être ranimé par un équipier et retourner au combat

Combined Arms : Un combat à 12 contre 12 qui combine du gameplay avec de l’infanterie et des véhicules. Combined Arms est un mode à grande échelle où l’action dépend de l’environnement. Suivant la carte, vous trouverez des tanks, des motoneiges, des hélicoptères de combat ou des jetskis pour dynamiser le combat et créer un effet de surprise en plein milieu des combats intenses. À la sortie, attendez-vous à jouer à Combined Arms sur plusieurs cartes, notamment Domination. De nombreux drapeaux y seront disséminés, et chaque équipe devra les protéger et les défendre

Fireteam : Une nouvelle catégorie à 40 joueurs du multijoueur de Black Ops avec un maximum de 10 équipes de 4. L’action ne se concentre pas uniquement sur les opérateurs sur le terrain, mais également sur l’environnement où ils s’affrontent. Le premier type de Fireteam disponible s’appelle Dirty Bomb

En plus d’avoir réalisé une refonte du moteur sonore des armes, du système de scorestreaks et de la personnalisation des armes, quatre nouvelles améliorations concernant les mouvements dans Black Ops Cold War ont été détaillées :

Départ de sprint – les opérateurs reçoivent automatiquement un bonus de vitesse avant de retrouver une vitesse de sprint normale

Glissades – les glissades commencent et se terminent en position accroupie pour des mouvements plus réalistes

Contrôle des pas – des mouvements plus rapides feront plus de bruit tandis que des mouvements lents n’en feront quasiment pas. Les joueurs peuvent réduire encore davantage le bruit de leurs pas grâce au bonus Ninja qui fait son grand retour

Saut – la hauteur des sauts sera plus naturelle, et l’opérateur sera temporairement ralenti en retombant au sol

Le programme de la bêta du mode multijoueur de Call of Duty : Black Ops Cold War

Premier weekend (exclusivité PlayStation, deal commercial Sony-Activision)

8 et 9 octobre – Accès anticipé PS4

10 au 12 octobre – Bêta ouverte PS4

Second weekend (cross-play)

15 et 16 octobre – Accès anticipé Xbox et PC, bêta ouverte PS4

17 au 19 octobre – Bêta ouverte PS4, Xbox One et PC

Un trailer pour le mode multijoueur de Call of Duty : Black Ops Cold War

Le multijoueur de Black Ops Cold War prendra en charge les fonctionnalités cross-play et cross-gen entre consoles (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One) et PC avec un système de progression unifié à travers tous les modes. Un système de passe de combat, des contenus gratuits réguliers et l’intégration de Warzone viendront enrichir l’expérience connectée du célèbre FPS de l’éditeur américain Activision.

Call of Duty : Black Ops Cold War tournera en 4K et 120fps sur PS5, Xbox Series X et PC avec du Ray Tracing. Les fonctionnalités de la DualSense et la technologie audio 3D seront exploitées sur la nouvelle console de Sony.