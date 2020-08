Call of Duty : Black Ops Cold War, une bande-annonce avec des séquences capturées sur PS5

L'éditeur américain Activision annonce que Call of Duty : Black Ops Cold War est la suite directe de Call of Duty : Black Ops.

Diffusée lors d’un évènement in-game à Verdansk dans le Battle Royale Warzone, la bande-annonce de Call of Duty : Black Ops Cold War se déroulera en plein cœur des tensions géopolitiques de la guerre froide du début des années 1980 : “Les joueurs rencontreront des personnages historiques et se heurteront à la dure réalité du combat, dans une chasse à l’homme qui les entrainera dans des endroits iconiques aux quatre coins du globe, de Berlin-Est à la Turquie, en passant par le Vietnam, Moscou au cœur de l’Union Soviétique et plus encore. Aux côtés d’opérateurs d’élite, les joueurs tenteront de remonter la piste d’un mystérieux espion nommé Perseus, pour tenter de mettre fin à un complot fomenté pendant des décennies ; et qui menace de déstabiliser l’équilibre mondial et de changer le cours de l’Histoire.”

Pre-order or pre-purchase #CallofDuty #BlackOpsColdWar on digital platforms to play as Frank Woods in #ModernWarfare and #Warzone. Get the Ultimate Edition to receive the Land, Sea & Air Pack in Cold War. Further intel here: https://t.co/vOrBmwfvds pic.twitter.com/4Tpve0aM5l — Activision (@Activision) August 26, 2020

En plus de la campagne solo, un arsenal d’armes et d’équipements iconiques de la guerre froide seront disponibles dans un mode multijoueur nouvelle génération ainsi qu’une toute nouvelle expérience zombies. Les fans qui précommanderont ou pré-achèteront une édition numérique de e Call of Duty : Black Ops Cold War débloqueront instantanément des récompenses, dont l’opérateur Frank Woods de Black Ops, jouable dans Call of Duty : Warzone dès maintenant, et bénéficieront d’un accès anticipé à la bêta ouverte du multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War. Enfin, le partenariat entre Sony et Activision est encore d’actualité avec ce nouvel opus.

Un premier trailer pour Call of Duty : Black Ops Cold War avec une date de sortie

Call of Duty : Black Ops Cold War sortira le 13 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC (via Battle.net), puis un peu plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Une fonction cross-play entre PC, consoles actuelles et de prochaine génération sera disponible dès le lancement avec un système de progression unifiée à travers tous les modes. Black Ops Cold War proposera également un système de passe de combat et offrira de nombreux contenus gratuits après sa sortie, dont de nouvelles cartes et modes multijoueur ainsi que des expériences zombies et des événements saisonniers réguliers pour la communauté.

“C’est un honneur de développer une toute nouvelle histoire pour les joueurs de Call of Duty Black Ops“, déclare Dan Vondrak, senior creative director chez Raven Software. “L’histoire de Black Ops Cold War reprend le flambeau juste après les événements de l’opus original, et plongera les joueurs dans les années 1980 au cœur d’une aventure épique sur fond de conspiration. Les joueurs combattront pour découvrir la vérité aux côtés de personnages iconiques bien connus des fans comme Woods, Mason et Hudson. Mais il faudra démêler le vrai du faux, et les choix des joueurs contribueront à influencer le dénouement du récit. Nous avons hâte que les fans en fassent l’expérience par eux-mêmes“. “Black Ops Cold War n’est pas seulement une célébration de ce qui rend la série Black Ops unique, mais c’est aussi un nouveau départ pour une nouvelle génération de joueurs” enchaîne Mark Gordon, co-responsable de Treyarch. “En tant que développeurs, pouvoir apporter ce type d’expérience à une nouvelle génération de consoles est une opportunité incroyable“. “Et tout ça n’est que le début“, poursuit Dan Bunting, co-directeur du studio Treyarch. “Nous offrirons un multijoueur connecté de nouvelle génération, ainsi qu’une toute nouvelle expérience zombies, sans parler de nos plans pour étendre Warzone avec de nouvelles expériences pour tous. Il y a beaucoup plus à venir !”

Le multijoueur de se fait désirer de Call of Duty : Black Ops Cold War

La présentation en avant-première du très attendu mode multijoueur aura lieu le 9 septembre prochain sur Twitch. A noter que le jeu intégrera également l’expérience free-to-play Call of Duty : Warzone, qui se verra enrichie de nouveaux contenus.