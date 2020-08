Call of Duty : Black Ops Cold War, un artwork avec un soldat russe et un soldat américain

URSS vs USA, le premier artwork de Call of Duty : Black Ops Cold War donne le ton sur l'ambiance du nouveau FPS de l'éditeur américain Activision.

Le Call of Duty de Treyarch et Raven Software sera Call of Duty : Black Ops Cold War. Centré sur la Guerre Froide, l’artwork qui sera sans doute utilisé pour la jaquette officielle du jeu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC annonce la couleur, notamment à cause de son focus sur les tensions nucléaires et la conquête spatiale. La vision de la Guerre Froide de Call of Duty : Black Ops Cold War devrait donc être réaliste et non fictive. Ce dernier proposera une campagne solo ainsi qu’un mode en ligne.

𝙻𝚎 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚝𝚎 à 𝚛𝚎𝚋𝚘𝚞𝚛𝚜 𝚎𝚜𝚝 𝚕𝚊𝚗𝚌é, 𝚕𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛 𝚎𝚜𝚝 𝚛é𝚎𝚕. 𝙰𝚟𝚊𝚗𝚝-𝚙𝚛𝚎𝚖𝚒𝚎̀𝚛𝚎 𝚖𝚘𝚗𝚍𝚒𝚊𝚕𝚎 𝚕𝚎 𝟸𝟼 𝚊𝚘𝚞̂𝚝. pic.twitter.com/k0Fen2Y2oI — Call of Duty France (@CallofDutyFR) August 20, 2020

Activision prépare le reveal de Call of Duty : Black Ops Cold War

Pour mémoire, la présentation du nouvel opus de la licence Call of Duty est prévue pour le 26 août prochain à une date encore inconnue, une période pas vraiment habituelle pour Activision. Un trailer sera diffusé directement dans Call of Duty : Warzone (comme Epic Games avec Fortnite pour les concerts et la diffusion de certains films) avant d’atterrir par la suite sur les réseaux sociaux et autres plateformes où sont hébergées diverses vidéos.