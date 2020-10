Call of Duty : Black Ops Cold War proposera de la survie avec des zombies sur les consoles PlayStation

Le mode coopératif Zombies Onslaught de Call of Duty : Black Ops Cold War sera disponible en exclusivité temporaire sur PS5 et PS4.

James Mattone, lead writer chez l’éditeur américain Activision, présente le mode Zombies Onslaught qui proposera des missions de survie à deux en coopération dans le nouveau Call of Duty produit par Treyarch et Raven Software : “Vous et un autre opérateur serez déployés dans divers emplacements des cartes multijoueur avec votre arsenal personnalisé. Vous utiliserez le même arsenal en multijoueur et dans le mode Zombies, à savoir otre arme principale préférée, qu’il s’agisse d’un fusil-mitrailleur, d’un fusil de sniper surpuissant ou d’un outil spécialement adapté à l’anéantissement des zombies. Dès que vous atterrissez, l’assaut commence ; l’orbe de Dark Aether confinera votre duo dans un endroit spécifique de la carte, et les morts-vivants commenceront à apparaître. Tuez ces zombies pour alimenter l’orbe. Une fois que vous en aurez tué suffisamment, l’orbe se mettra en mouvement. Tant que vous êtes dans l’orbe, vous ne subissez pas de dégâts de Dark Aether, car l’orbe protège la zone où vous vous trouvez, ce qui vous permet d’affronter des morts-vivants à la difficulté croissante. Chaque vague libère des zombies plus résistants, plus rapides et plus redoutables. À mesure que l’orbe gagne en puissance et que vous éliminez des ennemis, préparez-vous à vous déplacer, car la zone sécurisée se trouvera dans une nouvelle zone de la carte, ce qui vous forcera à changer de stratégie à la volée tout en repoussant la horde. Les vagues peuvent également comporter des ennemis de type Élite, qui sont plus puissants que les zombies classiques. Cependant, ne les considérez pas comme de la simple chair à canon. En effet, la taille de la zone peut leur permettre de s’approcher de vous, et il ne leur en faudra pas plus pour éliminer votre duo. Pour privilégier votre score, concentrez-vous sur les Élites pour décrocher un classement Bronze, Argent ou Or selon le nombre que vous aurez éliminé. En atteignant un classement spécifique, vous obtiendrez des récompenses utilisables dans les modes multijoueur et Zombies. Chaque saison, de nouvelles cartes et de nouvelles récompenses seront disponibles.”

Zombies Onslaught sur PS5 et PS4 : le trailer d’annonce

L’équivalent du mode survie de Call of Duty : Modern Warfare sera jouable en exclusivité temporaire sur PS5 et PS4 jusqu’au 1er novembre 2021. Il arrivera ensuite sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Le deal marketing de Sony et Activision va une fois de plus faire plaisir aux fans de la marque PlayStation.

Le mode Zombies de Call of Duty : Black Ops Cold War sera un nouveau départ

James Mattone dévoile également toutes les nouveautés du célèbre mode Zombies : “Que vous soyez un vétéran de la franchise Zombies qui joue également en multijoueur ou un nouveau joueur de Call of Duty qui n’a jamais affronté de zombies, vous vous amuserez encore plus vite qu’avant avec vos amis et toute la communauté. Les joueurs progresseront désormais à travers le Passe de combat grâce au temps passé dans Zombies, mais aussi dans le multijoueur et Call of Duty: Warzone. Les membres de l’équipe Requiem peuvent également commencer le match avec leur arme de prédilection grâce à la prise en charge de l’arsenal. Outre le retour de la machine capable de transformer vos armes, toutes les armes disposeront désormais d’un niveau de rareté. Plus celui-ci sera élevé, plus votre arme fera de dégâts et plus ses accessoires seront redoutables. Pour la première fois, n’importe quelle arme du jeu pourra être viable dans les manches avancées. Vous prendrez donc davantage de plaisir à trouver de nouvelles armes via les Wall Buys et la Mystery Box. Outre l’armement, les joueurs peuvent déployer des Field Upgrades, sortes de compétences pro-actives qui donnent une nouvelle dimension aux tactiques en équipe. Chargez-les en tuant des zombies, puis déployez-les lorsque le besoin se fait sentir. Des bonus offensifs aux compétences qui améliorent l’esquive, le soin ou la résurrection, ces Field Upgrades s’adaptent à tous les styles de jeu et à toutes les situations. Sur la carte, vous pouvez fabriquer ou trouver de l’équipement de soutien, mortel ou tactique. L’équipement mortel et tactique est similaire à celui que l’on trouve dans le multijoueur, comme des grenades à fragmentation, tandis que l’équipement de soutien propose des armes offensives ultra-puissantes. C’est dans cet emplacement que vous pouvez vous équiper de lance-grenades, de tourelles, d’arcs explosifs ou de mitrailleuses à hélicoptères, des outils qui peuvent donner l’avantage à votre escouade quand elle en aura le plus besoin. Les bonus de zombies classiques font leur grand retour avec une esthétique adaptée à la Guerre froide, notamment les célèbres compétences Juggernog et Speed Cola. Il n’y a désormais plus de limite quant au nombre de bonus que vous pouvez consommer, alors faites-vous plaisir si vous en avez les moyens. Au lieu de mourir sous les coups de la horde, dans Black Ops Cold War Zombies vous aurez une nouvelle option, celle de fuir avant de vous faire submerger. Si toute votre escouade est en danger, vous pouvez fuir la zone de combat remplie de morts-vivants par hélicoptère. Bien que cela crée 11 points d’apparition pour les zombies, attendez-vous à toucher de belles récompenses si votre escouade parvient à sauver sa peau.”

Call of Duty : Black Ops Cold War sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC dès le 13 novembre prochain.