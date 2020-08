Call of Duty : Black Ops Cold War est officialisé par Activision

Le nouveau Call of Duty de l'éditeur américain Activision est co-développé par Treyarch et Raven Software.

Habitué à révéler les différents opus de la licence Call of Duty durant le mois de mai, Activision a décidé de faire autrement pour la nouvelle mouture du célèbre FPS. Si un titre et un logo ont été dévoilé dans un teaser en guise d’amuse-bouche, Call of Duty : Black Ops Cold War sera présenté aux fans du monde entier dès le 26 août prochain, en plein pendant la Gamescom 2020 au format numérique, via le Battle Royale Call of Duty : Warzone. En confiant le projet à Treyarch (reprise du service deux ans seulement après Black Ops 4) ainsi que Raven Software, l’éditeur américain a volontairement cassé l’alternance sur trois ans avec Infinity Ward et Sledgehammer Games.

It’s official. Looking forward to showing you what we’ve been cooking up with @RavenSoftware! — Treyarch Studios (@Treyarch) August 4, 2020

Prévu en principe pour la fin d’année sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC, Call of Duty : Black Ops Cold War devrait se focaliser sur la Guerre Froide, une période importante de l’histoire durant la seconde moitié du 20ème siècle où de fortes tensions géopolitiques ont eu lieu entre les États-Unis et leurs alliés constitutifs du bloc de l’Ouest et d’autre part l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et ses États satellites formant le bloc de l’Est.

Un teaser pour Call of Duty : Black Ops Cold War

“Connaissez votre histoire ou soyez condamné à la répéter. Verdansk.”