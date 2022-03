Call of Duty : Beenox étend sa présence au Canada

Le studio de développement Beenox poursuit sa croissance en ouvrant un studio à Montréal.

Plus de 20 ans après avoir été fondé au Québec, Beenox va s’implanter à Montréal pour faire croître ses effectifs afin de soutenir son implication dans la licence Call of Duty ainsi que d’autres nouveaux projets ambitieux. La filiale canadienne d’Activision compte déjà sur une cinquantaine de nouveaux employés. Les responsables recrutent actuellement pour des postes dans les départements de programmation, de design et d’art, ainsi que pour l’équipe mobile. Le but est de leur offrir un espace de travail inspirant, qui reflète la culture du nouveau studio.

Un grand jour pour Beenox! 🤩 C’est avec une immense fierté que nous annonçons aujourd’hui l’ouverture d’un tout nouveau studio Beenox à Montréal. 👉Pour en savoir plus : https://t.co/H8DGeuPBsR — Beenox (@BeenoxTeam) March 29, 2022

“Cet investissement à Montréal est la prochaine étape clé de la croissance de notre studio, alors que nous continuons à soutenir les ambitions créatives de Call of Duty pour Activision“, a déclaré Nour Polloni, directrice de Beenox. “Nous souhaitons que notre implantation attire des talents locaux et internationaux, tout en contribuant au dynamisme de l’industrie du jeu vidéo à Montréal. Ce nouveau bureau nous permettra d’améliorer nos domaines d’expertise et de développer notre esprit créatif. Notre priorité sera d’offrir à nos équipes un espace qui nourrit l’inspiration et l’innovation, mais qui facilite aussi la collaboration, l’apprentissage et la création de liens solides. Nous voulons que notre équipe soit fière, enthousiaste et à l’aise pour se rendre au studio.”

L’expansion Beenox a été réalisée avec l’aide de Montréal International et d’Investissement Québec International

“En choisissant le Grand Montréal pour poursuivre le développement de sa franchise à succès, Beenox démontre que la région se positionne comme un pôle incontournable de la créativité tant auprès des investisseurs étrangers que des travailleurs qualifiés qui souhaitent faire avancer leur carrière. Montréal International appuie l’écosystème du jeu vidéo dans le Grand Montréal, notamment en organisant des missions de recrutement qui incitent ces travailleurs à venir mettre leur savoir-faire au service des productions locales“, a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

“Beenox se distingue parmi les studios de jeux vidéo basés au Québec. En poursuivant son expansion en sol québécois, Beenox confirme toute l’attractivité de notre écosystème technologique. Notre équipe demeurera aux côtés de Nour Polloni et toute la grande équipe d’Activision et continuera de soutenir les filiales de sociétés étrangères dans leurs activités en sol québécois afin que leurs investissements génèrent des retombées positives dans toutes les régions“, mentionne Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International.