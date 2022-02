Call of Duty : Activision officialise Modern Warfare 2 et Warzone 2

Deux nouveaux jeux Call of Duty sont annoncés par Activision.

Développés par le studio Infinity Ward à partir de zéro avec un nouveau moteur graphique, le Call of Duty de 2022 sera la suite du Modern Warfare de 2019 tandis que le Call of Duty Warzone de 2022 se présente comme une évolution massive du genre Battle Royale avec un tout nouvel espace de jeu et un mode bac à sable inédit.

Une semaine plus tôt, l’éditeur américain Activision déclarait aux investisseurs : “Nos équipes travaillent sur le projet le plus ambitieux de l’histoire de la franchise, avec une innovation de pointe et un cadre de franchise largement attrayant. L’expansion des studios a permis d’ajouter des ressources de développement dans le monde entier, tandis que les plans se poursuivent pour les opérations en temps réel et les nouveaux titres non annoncés dans l’univers de Call of Duty.”

Microsoft confirme que Call of Duty restera une licence multiplateforme et pourrait même s’ouvrir à la Nintendo Switch

Dans une interview accordée à CNBC, Brad Smith, président de Microsoft, a précisé que malgré le rachat d’Activision Blizzard les futurs jeux de la société sortiront sur les consoles PlayStation : “L’une des choses sur lesquelles nous sommes très clairs alors que nous avançons dans l’examen réglementaire de cette acquisition, c’est que de grands titres comme Call of Duty d’Activision Blizzard aujourd’hui, continueront à être disponibles sur la PlayStation de Sony. Nous aimerions les proposer sur les appareils Nintendo. Nous aimerions apporter les autres titres populaires d’Activision Blizzard et faire en sorte qu’ils continuent à être disponibles sur PlayStation et sur Nintendo. La première acquisition réalisée après que Satya Nadella soit devenu PDG a été celle de Minecraft. C’était en septembre 2014. Et ce que nous avons fait avec cette acquisition, je pense que c’est un indicateur clair de ce que nous espérons faire si nous acquérons Activision Blizzard. À savoir, investir encore plus dans l’innovation, l’apporter à plus de gens, l’apporter à plus de plateformes, la rendre encore plus utile et, espérons-le, délicieuse pour les gens qui l’utilisent. Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d’autres titres populaires d’Activision Blizzard disponibles sur PlayStation, et ce, jusqu’au terme de tout accord existant avec Activision. Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l’accord existant et à l’avenir, afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu’ils aiment.“