Cabinet of Curiosities : la série d’horreur de Guillermo Del Torro pour Halloween

Le domaine de l'horreur sera à son meilleur niveau dans Cabinet of Curiosities.

Disponible en exclusivité sur Netflix dès le 25 octobre prochain, Cabinet of Curiosities est produit par Gary Ungar et J. Miles Dale (The Shape of Water), ce dernier étant également co-showrunner avec Guillermo del Toro. Les huit épisodes de la première saison seront réalisés par une sommité différente de l’horreur, notamment David Prior (The Empty Man), Jennifer Kent (The Babadook), Panos Cosmatos (Mandy) et Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night).

8 chilling stories. 4 nights of double features. 1 Netflix Halloween event. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities begins October 25. pic.twitter.com/OUrf7n4Ieg — Netflix (@netflix) August 15, 2022

Guillermo Del Torro a déclaré :

Avec Cabinet of Curiosities, nous avons entrepris de présenter les réalités existant en dehors de notre monde normal : les anomalies et les curiosités. Nous avons trié sur le volet un groupe d’histoires et de conteurs pour présenter ces récits, qu’ils proviennent de l’espace, de traditions surnaturelles ou simplement de notre esprit. Dans cette anthologie, nous avons donné la propriété de chaque épisode aux réalisateurs. Chacun des épisodes possède un monde entier. Ils vous présentent différents délices ; certains sont salés, d’autres sucrés. Chacune de ces bouchées vous réserve une surprise.

Les huit épisodes de Cabinet of Curiosities

Dreams in the Witch House : Rupert Grint (Servant, Harry Potter), Ismael Cruz Cordova (The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Undoing, Miss Bala), DJ Qualls (Turning Point, Supernatural), Nia Vardalos (Love, Victor, Station 19, My Big Fat Greek Wedding) et Tenika Davis (Jupiter’s Legacy, Titans) sont les vedettes d’un épisode écrit par Mika Watkins (Origin, Black Mirror, Troy: Fall of a City), basé sur une nouvelle de H. P. Lovecraft, et réalisé par Catherine Hardwicke (Thirteen, Lords of Dogtown, Twilight)

Graveyard Rats : David Hewlett (SEE, The Shape of Water, Stargate : Atlantis) joue dans un épisode basé sur une nouvelle de Henry Kuttner et écrit et réalisé par Vincenzo Natali (In the Tall Grass, Splice, Cube, Hannibal)

Lot 36 : Tim Blake Nelson (Watchmen, The Ballad of Buster Scruggs), Elpidia Carrillo (Predator, Bread & Roses, Euphoria), Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead, Boon, Lovecraft Country) et Sebastian Roché (The Man in the High Castle, The Young Pope) sont les vedettes de cet épisode écrit par Regina Corrado (Deadwood, The Strain) d’après une histoire originale de Guillermo del Toro et réalisé par Guillermo Navarro (Godfather of Harlem, Narcos)

Pickman’s Model : Ben Barnes (Shadow and Bone, Westworld, The Punisher), Crispin Glover (River’s Edge, Alice au pays des merveilles de Tim Burton, American Gods, Retour vers le futur, Willard ; Charlie’s Angels), et Oriana Leman (The Whale, The Detectives) jouent dans un épisode écrit par Lee Patterson (Curve The Colony) d’après une nouvelle de H.P. Lovecraft et réalisé par Keith Thomas (Firestarter, The Vigil)

The Autopsy : F. Murray Abraham (Mythic Quest, Homeland, Amadeus), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom, Fargo, The Wire) et Luke Roberts (Ransom, Black Sails) apparaîtront dans un épisode écrit par David S. Goyer (The Sandman, Dark City, The Dark Knight, Batman Begins) d’après une nouvelle de Michael Shea et réalisé par David Prior (The Empty Man, AM1200)

The Murmuring : Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead, Penguin Bloom) et Hannah Galway (Sex/Life) jouent dans un épisode basé sur une histoire originale de Guillermo del Toro, écrit et réalisé par Jennifer Kent (The Babadook, The Nightingale)

The Outside : Kate Micucci (The Little Hours, Mom) et Martin Starr (Silicon Valley, Party Down) dirigent un épisode écrit par Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) d’après une nouvelle de l’auteur de bandes dessinées Emily Carroll, et réalisé par Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night Mona Lisa and the Blood Moon, The Bad Batch)

The Viewing : Peter Weller (The Colosseum, Naked Lunch, Star Trek Into Darkness, Robocop), Eric André (The Eric Andre Show, The Righteous Gemstones), Sofia Boutella (Kingsman : The Secret Service, Rebel Moon), Charlyne Yi (Always Be My Maybe, Good Girls), Steve Agee (Peacemaker, The Suicide Squad), Michael Therrialt (Locke and Key, Cult of Chucky) et Saad Siddiqui (From Scratch, DC’s Legends of Tomorrow) sont les vedettes de cet épisode réalisé par Panos Cosmatos (Mandy), qui écrit également avec Aaron Stewart-Ahn