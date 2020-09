ByteDance ne vendra pas TikTok à Microsoft

Vente ou pas vente ? C'est la question que tout le monde se pose au sujet de TikTok. Il se pourrait bien finalement que cette vente n'ait pas lieu. Microsoft, principal acheteur potentiel, vient d'annoncer que ByteDance avait communiqué son intention de ne pas vendre.

Lorsque nous avons appris pour la première fois que TikTok devait vendre ses opérations américaines à une société américaine pour éviter d’être bannie sur le territoire américain, nous apprenions dans le même temps que Microsoft était le principal acheteur potentiel. Cela étant dit, aujourd’hui, via un court communiqué publié par le géant de Redmond, il s’avère que ce rachat n’aura finalement pas lieu.

ByteDance annule la vente de TikTok à Microsoft

Si l’on en croit le communiqué, c’est ByteDance qui a annulé l’opération et non Microsoft. “ByteDance nous a fait savoir qu’il ne vendrait pas les opérations américaines de TikTok à Microsoft. Nous sommes convaincus que notre proposition aurait été bénéfique pour les utilisateurs de TikTok, tout en protégeant les intérêts de la sécurité nationale.”

Et la firme américaine d’ajouter : “Pour ce faire, nous aurions procédé à certains changements significatifs pour nous assurer que le service répond à des standards élevés de sécurité, de respect de la vie privée, de sécurité en ligne et de lutte contre la désinformation. Et nous avions clairement explicité tout cela dans notre communiqué en août. Nous sommes impatients de voir comment le service va évoluer sur ces secteurs si importants.”

Et maintenant ?

Il sera en effet très intéressant de constater comment la situation évolue. Notamment suite aux nouvelles restrictions mises en place par la Chine concernant les exportations de technologies chinoises. Le gouvernement chinois doit désormais donner son autorisation explicite avant qu’une telle transaction n’ait lieu, ce qui viendrait complexifier la vente d’une entreprise comme TikTok tout comme d’éventuelles futures ventes d’autres technologies ou sociétés chinoises.

Espérons cependant que TikTok et les États-Unis parviennent à trouver un compromis. La date butoir du 15 septembre est arrivée. Aux dernières nouvelles, des discussions étaient en cours concernant une vaste restructuration interne qui permettrait d’apaiser les craintes relatives à la sécurité nationale des États-Unis. À suivre !