ByteDance investit dans le MOBA avec le rachat de Moonton Technology

Les créateurs de Mobile Legends sont désormais rattachés au groupe chinois ByteDance

Connu pour être le propriétaire de TikTok ou de Douyin en Chine, ByteDance cherche à se diversifier au-delà de la publicité et à prendre une part dans le marché des jeux mobiles ainsi qu’à étendre sa présence à l’international. Avec sa filiale Nuverse (Arena of Evolution : Red Tides, Strike Royale, Terminal Battleground, Ragnarok X : Next Generation), le concurrent direct de Tencent a fait l’acquisition de Moonton Technology pour quatre milliards de dollars.

Moonton Technology est à l’origine de Mobile Legends, un jeu de type MOBA (multiplayer online battle arena) où des équipes s’affrontent dans de grandes arènes virtuelles. Parmi les titres populaires de cette catégorie, citons Honor of Kings de Tencent et League of Legends, développé par Riot Games. Avec ce rachat, la société chinoise ByteDance souhaite s’imposer rapidement dans le secteur de l’eSport et attirer de nombreux joueurs en provenance de certaines régions asiatiques dans son escarcelle.

Le début d’une guerre stratégique entre Tencent et ByteDance ?

A une époque où les emplettes dans l’industrie vidéoludique sont de plus en plus conséquentes, ByteDance est bien décidé à montrer à Tencent qu’il peut continuer à faire des percées importantes dans le secteur des jeux vidéo. “Il s’agit d’une méga transaction dans l’industrie mondiale du jeu, et pas seulement en Chine. L’engouement pour les fusions et acquisitions dans le secteur du jeu continue donc, et je pense que ByteDance est toujours à la recherche d’autres studios“, a déclaré Serkan Toto, PDG du cabinet de conseil Kantan Games, à CNBC. “Préparez-vous à une longue bataille entre Tencent et ByteDance pour l’acquisition de contenus de jeux.”

“Avec Bytedance à la barre, les deux entreprises (Moonton et ByteDance) pourraient tirer parti de TikTok pour promouvoir Mobile Legends sur des marchés tels que la Chine et les États-Unis, où Honor of Kings de Tencent et League of Legends de Riots : Wild Rift de Tencent sont les jeux MOBA dominants sur mobile. Le plus grand défi pour Bytedance sera de créer un hit auto-développé qu’il pourra exploiter à long terme. C’est pourquoi elle signe des accords d’édition pour publier des jeux basés sur une propriété intellectuelle populaire et acquiert des entreprises de développement de jeux ayant fait leurs preuves“, explique Niko Partners, cabinet d’études spécialisé dans le marché chinois.