Bybit lance son Token, le BIT, et propose un drop de crypto

La plate-forme Bybit lance son propre token, le BIT token. Et à cette occasion, elle organise un mois d'événements pour gagner plus de 8 millions de BIT tokens.

Les crypto-monnaies ne manquent aujourd’hui pas. On en compte des centaines. Certaines plus ciblées, ou de niche, dira-t-on, que d’autres, mais toujours avec le même objectif : proposer une monnaie numérique décentralisée, plus ou moins indépendante. Aujourd’hui, c’est le BIT token, qui nous intéresse, token natif de BitDAO, l’une des plus grandes organisations autonomes décentralisées au monde qui a pour but de soutenir la croissance de la DeFi. Et pour l’occasion, la plate-forme Bybit que nous vous avons présentée ici, organise le BIT Time Rush, avec un drop de 8 millions de BIT tokens à gagner durant le mois de septembre.

Avec vos tokens, vous pouvez proposer et voter sur un certain nombre d’actions clés comme l’allocation de trésorerie chez BitDAO, les échanges de tokens avec d’autres projets, etc. Il est aussi, évidemment, possible d’échanger des BIT tokens contre de l’USDT (Tether) via la plate-forme de trading Spot de Bybit sans frais.

Quand démarrent les festivités ?

Le premier événement est baptisé Bybit Launchpad, il court jusqu’au 28 septembre 2021, 12 h 00 (heure française). Vous pourrez remporter jusqu’à 3 500 BIT tokens. Chaque heure de la journée, la plate-forme prendra des instantanés du solde total de votre portefeuille, calculé en USD, sur cinq jours. Le solde moyen quotidien déterminera le montant final de BIT tokens que vous pourrez obtenir – limité à 1 000 BIT tokens par personne -. Vous recevrez par ailleurs un ticket de loterie pour chaque USD dans votre portefeuille. Pas moins de 400 gagnants uniques remporteront 2 500 BIT tokens chacun.

À partir du 28 septembre 2021, 13 h (heure française) et jusqu’au 13 octobre 2021 2 h (heure française), vous pourrez miser des BIT tokens pour en gagner d’autres dans le centre ByFi de la plate-forme, lequel dispose du plus haut taux de rendement annualisé (APY) du marché.

Et pour terminer en beauté, du 29 septembre 2021 2 h au 16 octobre 2021 2 h (heure française), vous pourrez tenter de remporter 600 BIT tokens lorsque le volume de trading sur Bybit atteindra un certain palier. Le volume en Spot tradé avant l’événement sera multiplié par 3. Le volume en Spot et le volume de produits dérivés tradés pendant l’événement seront quant à eux multipliés par 4,5 et 1,5 respectivement. Tradez, tradez, tradez, pour gagner plus !

Un parrainage gagnant-gagnant

Outre cette jolie cagnotte de 8 millions de BIT tokens, vous pourrez gagner jusqu’à 8 BIT tokens pour chaque ami éligible qui arrive chez Bybit. De quoi faire gonfler votre portefeuille de BIT tokens sans trop d’efforts, et faire de nouveaux heureux !