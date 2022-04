Buy with Prime permet aux petits commerçants tiers d’utiliser le service de livraison d’Amazon

Amazon lance son service Buy with Prime pour permettre aux petits commerçants tiers de vendre plus facilement.

Amazon a dévoilé tout récemment “Buy with Prime“, un service qui permet aux autres commerçants en ligne d’utiliser son vaste réseau de livraison pour livrer les commandes sur leurs propres sites web. Et dans le même temps, il s’agit d’un nouvel avantage proposé aux abonnés Prime pour des produits qu’ils ne trouveraient pas directement sur Amazon.

Les marchands qui l’utilisent pourront mettre le badge Prime sur leur site sur les produits éligibles disponibles pour une livraison dans un ou deux jours. Ensuite, les membres Prime peuvent acheter le produit via les informations de paiement et de livraison déjà enregistrées dans leur compte Amazon.

Les vendeurs, eux, paieront le service via des frais calculés selon leurs chiffres, notamment. Pour son lancement, la fonctionnalité est accessible uniquement par invitation d’Amazon aux vendeurs qui utilisent déjà Fulfillment by Amazon (FBA), mais elle arrivera à d’autres marchands, même ceux qui ne sont pas sur Amazon.

Pour permettre aux petits commerçants tiers de vendre plus facilement

Les commerçants FBA paient déjà pour stocker leurs produits dans les entrepôts d’Amazon et utiliser ses services de livraison et en retour, ils ont le logo Prime sur les produits listés sur Amazon. Amazon a récemment annoncé qu’il allait prélever 5 % de plus pour le carburant et l’inflation, en sus des frais FBA. On citera aussi l’existence d’un programme baptisé Multi-Channel Fulfillment qui permet aux marchands de stocker et expédier des biens via sa chaîne logistique.

Cependant, utiliser FBA revient à signer un pacte avec le diable pour certains vendeurs. Amazon a été accusé il y a quelque temps d’utiliser les données vendeurs pour créer sa propre marque de produits. Amazon a évidemment nié ses accusations, mais la SEC a récemment lancé une enquête sur le sujet.

Buy with Prime signifie aussi que Amazon entrera en concurrence directe avec des services de livraison comme FedEx et UPS. L’entreprise déclarait il y a peu qu’elle deviendrait bientôt le plus grand service de livraison des États-Unis, selon CNBC. Elle rapportait aussi que ses services aux vendeurs tiers lui avaient rapporté 30,3 millions durant le seul dernier trimestre.