Burn Controllers : manette PS5 avec palette pour remplacer votre SCUF

Burn Controllers, propose depuis quelques semaines la première manette PS5 avec palette, c'est la manette qu'il vous faut pour améliorer vos performances sur vos jeux de tir préférés et ceux à venir.

Pour jouer sur console dans des conditions parfaites, il convient d’investir dans un certain nombre d’accessoires. Certains joueurs ne jurent par exemple que par leur manette personnalisée, notamment avec des palettes. Ceci est particulièrement utile sur les jeux de tir. Avec l’arrivée de la PS5, cependant, les fabricants de ce genre d’accessoires doivent s’adapter. Et actuellement, c’est Burn Controllers qui l’emporte.

Burn Controllers, la manette PS5 qu’il vous faut

En effet, Sony bloque actuellement les manettes PS4 avec palette (comme votre ancienne SCUF par exemple) sur les jeux PS5 sur cette même console mais pas sur les jeux PS4 sur PS5. Ce qui explique que les joueurs n’aient pas forcément constaté de souci avec leur manette SCUF avant. Les jeux de tir actuels, comme Warzone, Apex ou Fortnite étant des jeux PS4. Il faudra attendre le nouveau Call of Duty ou le prochain Battlefield – qui a récemment été reporté – avant de constater la chose.

Améliorer vos performances sur vos jeux de tir

Autrement dit, pour vraiment être prêt(e) le jour j, il faut investir dans une manette de chez Burn Controllers. La marque est connue, et reconnue pour ses améliorations de manettes (notamment via l’ajout de palettes) et la personnalisation. En termes d’améliorations, il y a les palettes et les gâchettes mécaniques. Les premières sont proposées en deux versions – Hammer ou Carbon Reflx, la nouveauté sur PS5, qui épouse les formes de la manette et offre une grande surface de clic -. Trois configurations différentes sont possibles : 2 configurations simples (X-O ou O-X) et le ReMapping qui permet d’assigner les boutons aux palettes selon les besoins et les styles de jeu.

Les gâchettes mécaniques, quant à elles, permettent de raccourcir la course des gâchettes L2/R2, déclencher immédiatement grâce aux clics de type souris sur L2/R2 et L1/R1 et le retrait des vibreurs (permettant notamment d’alléger le poids de la manette et son autonomie).

Burn Controllers permet par ailleurs de personnaliser sa manette, avec différents niveaux : la couleur – en partant de la blanche, la noire (et la rouge !) -, la façade – Carbon ou Caméléon -, les sticks – 3 coloris pour les tops, 4 pour les bases, 2 formes -, le D-pad – 9 couleurs supplémentaires, pad rond -, les boutons d’action et options – 6 couleurs supplémentaires – ainsi que la possibilité d’imprimer un logo et/ou un GamerTag.

Et pour que l’offre soit complète, Burn Controllers propose en option un câble de 3 m, une extension de garantie et une pochette de transport. Toutes les manettes sont aussi garanties 6 mois et montées à la main en France. Elles sont même testées une à une.

Si vous voulez jouer à vos jeux de tir préféré dans les meilleures conditions, c’est une manette Burn Controllers qu’il vous faut.