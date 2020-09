Bungie réfute l’idée d’un rachat par Microsoft

Durant le podcast GamesBeat Decides, le journaliste Jeff Grubb de VentureBeat a révélé que Microsoft a été en pourparlers pour acquérir Bungie à plusieurs reprises, mais que la firme de Redmond a échoué à chaque fois en raison du prix élevé du studio à l’origine de la licence Destiny. Suite à cette information inattendue, malgré un rapprochement entre les deux sociétés grâce au Xbox Game Pass, Tom Phillips d’Eurogamer n’a pas tardé à confirmer cet hypothétique rachat en indiquant que Bungie souhaite activement lever des fonds pour ses projets et son personnel. Le trésor de guerre de Microsoft pourrait aider la structure indépendante qui s’est récemment engagé dans un nouveau plan de développement sur trois ans pour Destiny 2, tout en incubant discrètement des idées et autres prototypes pour son avenir.

