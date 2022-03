Bullet Train, un thriller d’action fun et déjanté

Le comédien américain Brad Pitt se retrouve à accomplir une mission sanglante dans Bullet Train.

Basé sur le roman japonais Maria Beetle de l’auteur à succès Kotaro Isaka, Bullet Train de Sony Pictures Entertainment raconte comment cinq tueurs à gages se retrouvent dans un train à grande vitesse voyageant entre Tokyo et Morioka, tout en découvrant que leurs objectifs sont tous liés, à savoir récupérer une mystérieuse mallette. Le film d’action réalisé par David Leitch (John Wick, Atomic Blonde, Hobbs and Shaw) met en scène Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Zazie Michael Shannon, Andrew Koji et Benito A Martinez Ocasio alias Bad Bunny.

Un trailer pour Bullet Train

Bullet Train sortira au cinéma le 20 juillet prochain. Kelly McCormick le produit à travers 87North avec Leitch et Antoine Fuqua. Kat Samick est productrice exécutive avec Brent O’Connor, Ryosuke Saegusa et Yuma Terada. Brittany Morrissey est l’exécutive supervisant le projet pour Sony Pictures Entertainment.