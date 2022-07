Build A Rocket Boy : plus de 400 développeurs travaillent sur Everywhere

Leslie Benzies veut repousser les limites du jeu vidéo et révolutionner le divertissement avec le studio Build A Rocket Boy.

En six ans, Build A Rocket Boy a rassemblé plus de 400 développeurs de jeux et innovateurs technologiques dans des bureaux à Édimbourg, Budapest et Los Angeles pour donner vie à Everywhere, un ambitieux jeu de science-fiction AAA en monde ouvert composé d’une expérience multijoueur incorporant un récit épique en plusieurs chapitres, du contenu généré par l’utilisateur grâce à un bac à sable virtuel où les joueurs peuvent créer leurs propres mondes et de profondes intégrations sociales/streaming.

Everywhere de Build A Rocket Boy est entre de bonnes mains

Pour renforcer le studio Build A Rocket Boy, Leslie Benzies s’est entouré de trois vétérans de l’industrie vidéoludique, à savoir le directeur du développement commercial Mick Hocking (Evolution Studios, Sony Interactive Entertainment, Codemasters), le vice-président du marketing Murray Pannell (2K Games, Sony Interactive Entertainment, Ubisoft) et le directeur de la publication Randall Price (NCSoft, ArenaNet) : “Depuis 2016, l’équipe s’est tranquillement agrandie et aujourd’hui, nous sommes ravis d’accueillir publiquement nos nouvelles recrues. Chacune d’entre elles apporte une énorme quantité d’expérience, de connaissances et de passion à Build A Rocket Boy alors que nous poursuivons le développement d’Everywhere. Nous sommes impatients de révéler d’autres nouvelles dans le courant de l’année.”

Si Build A Rocket Boy a débuté le développement d’Everywhere en utilisant le moteur graphique Amazon Lumberyard, l’ancien producteur des GTA chez Rockstar North a depuis privilégié l’Unreal Engine 5 d’Epic Games. A noter que Galaxy Interactive, une société qui a investi dans Build A Rocket Boy, décrit Everywhere comme un Ready Player One grandeur nature.