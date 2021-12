Bubble : Netflix réunit une équipe technique cinq étoiles pour un film d’animation japonais

La nouvelle pépite Bubble de la japanimation est entre les mains de Netflix.

Le film d’animation Bubble sera animé par WIT Studio (Seraph of the End, The Ancient Magus Bride, Ranking of Kings), réalisé par Tetsuro Araki (Shingeki no Kyojin, Death Note, Kabaneri of the Iron Fortress) et écrit par Gen Urobuchi (Fate/Zero, Aldnoah.Zero, OBSOLETE). Les personnages sont créés par Takeshi Obata (Death Note, Platinum End, All You Need Is Kill ), tandis que la musique sera produite par Hiroyuki Sawano (Shingeki no Kyojin, Eighty Six 86, Seven Deadly Sins). A noter que les personnages principaux seront doublés par Jun Shison, Mamoru Miyano, Yuki Kaji et Tasuku Hatanaka.

La plateforme de streaming Netflix a dévoilé un synopsis complet : “Dans un Tokyo où les lois de l’attraction n’existent plus, un garçon et une fille sont poussés l’un vers l’autre… Quand une pluie de bulles annulant les lois de la gravité s’abat sur la planète, Tokyo se retrouve isolé du reste du monde et devient le terrain de jeu favori d’une bande de jeunes qui ont perdu leurs familles et s’affrontent dans des compétitions de parkour, bondissant d’un bâtiment à l’autre en multipliant de périlleuses acrobaties. Un jour, Hibiki, l’un des plus téméraires, fait une chute magistrale en essayant de réaliser une figure risquée. Alors qu’il s’apprête à tomber dans un océan d’apesanteur, une fille aux pouvoirs mystérieux prénommée Uta lui sauve la vie. Le duo entend ensuite un son extraordinaire qu’il est seul à percevoir. Pourquoi le chemin d’Uta a-t-il croisé celui d’Hibiki ? De leur rencontre naît une révélation qui va changer le monde.”

Un teaser pour Bubble

Bubble sera disponible en exclusivité sur Netflix à partir du 28 avril 2022.