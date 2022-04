BTS va vous donner des leçons de danse dans Apple Fitness+

Pour la Journée internationale de la danse, Apple Fitness+ va faire le plein d'exercices avec des exercices sur les chansons de BTS, ABBA ou Queen.

Préparez-vous à travailler la chorégraphie de Dynamite. Apple a prévu plusieurs surprises pour Fitness+ pour la Journée internationale de la danse qui aura lieu le 29 avril prochain, et la plus intéressante est probablement l’introduction d’exercices de danse avec le groupe de K-pop mondialement connu BTS. Grâce à ses bonnes relations avec le groupe, la firme de Cupertino permettra aux utilisateurs de Fitness+ de travailler les chorégraphies de plusieurs chansons, comme Dynamite, Mic Drop et Permission to Dance.

La première vidéo de danse de BTS arrivera la semaine prochaine, mais Apple introduira aussi du nouveau contenu dans sa série Artist Spotlight. En plus de la musique de BTS, Fitness+ accueillera aussi des playlists de ABBA et Queen. Chaque lundi pendant quatre semaines, il y aura de nouveaux exercices avec chaque artiste dans diverses catégories comme Strength, HIIT, Treadmill, Cycling, Yoga, Pilates et Dance.

Il y aura aussi de nouveaux exercices de danse avec des chansons d’autres artistes, y compris des sessions dirigées par le coach John Gonzalez sur des genres comme le cumbia, le tango ou la pop indienne. Et si l’équipe Fitness+ propose d’ordinaire sa propre chorégraphie, pour les vidéos BTS, ils vous apprendront les propres mouvements du groupe sud-coréen.

Celles et ceux qui se donnent à fond le 29 avril pourront même remporter des récompenses en édition limitée ainsi que des stickers animés pour Messages. Il vous faudra pour cela travailler un exercice pendant au moins 20 minutes et Fitness+ mettra en avant six sessions de cette durée pour vous aider à obtenir ces récompenses.

Le 25 avril, Apple lancera aussi une nouvelle collection d’exercices pour les débutants en danse, trois guides de 20 minutes. Il y aura aussi 3 options de 30 minutes qui se focalisent davantage sur les performances, avec des catégories comme les classiques des années 1980, la musique latine et le hip hop.

La marque à la pomme devrait par ailleurs ajouter davantage d’exercices basés sur la musique de BTS dans un futur proche. À suivre !