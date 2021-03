BRZRKR : un film et une série animée pour le comics de Keanu Reeves

La plateforme américaine Netflix va adapter BRZRKR en film live-action et en anime.

Ecrit par Keanu Reeves (Matrix, John Wick, Cyberpunk 2077) avec l’aide de Matt Kindt (Mind MGMT, Sweet Tooth, Men of War) et illustré par Ron Garney (Ghost Rider, Captain America, Uncanny X-Force) et Bill Crabtree (Hellboy, The Sixth Gun, Firebreather), BRZRKR narre les aventures d’un guerrier immortel, connu sous le nom de Berzerker, qui se bat à travers les âges au péril de sa santé mentale. Après avoir erré sur terre pendant des siècles, il décide de travailler pour le gouvernement américain afin de mener des batailles trop violentes et trop dangereuses pour quiconque. En échange, “B” obtiendra la seule chose qu’il désire, à savoir la vérité sur sa malédiction… et comment y mettre fin.

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ — NX (@NXOnNetflix) March 22, 2021

Les droits d’adaptation de BRZRKR sont dans les mains de Netflix

L’acteur canadien sera impliqué dans les deux projets de Netflix, aussi bien comme interprète du personnage principal dans le long-métrage ou doubleur de ce dernier dans la série animée. En plus d’être producteur, il s’est entouré de Ross Richie et Stephen Christy de chez Boom! Studios ainsi que Stephen Hamel de Company Films. A noter que le comics a suscité beaucoup d’intérêt avant son lancement au début du mois. Le premier tome BRZRKR s’est écoulé à plus de 615.000 exemplaires, un chiffre énorme pour un éditeur indépendant (sans compter la réussite du crowdfunding sur Kickstarter avec la récolte d’un million et demi de dollars). Le deuxième tome sortira à la fin du mois aux États-Unis et le troisième au mois de mai prochain. La trilogie éditée et distribuée par Boom! Studios devrait arriver en France d’ici la fin de l’année dans une version totalement traduite.