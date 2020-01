Brydge Pro+ ajoute un pavé tactile à votre iPad Pro

Année après année, Apple a davantage ouvert son système d'exploitation aux développeurs et constructeurs d'accessoires tiers. On trouve désormais une large gamme d'accessoires venant apporter un vrai plus à l'usage aux appareils Apple. En voici un nouveau.

Avec le lancement de la plate-forme iPadOS, Apple a introduit le support de la souris. Pour beaucoup, cela permet enfin d’envisager l’iPad Pro comme un véritable remplaçant potentiel à l’ordinateur portable traditionnel. Cela étant dit, si vous n’êtes pas fan à l’idée de transporter une souris partout avec vous, peut-être que le nouveau clavier Brydge Pro+ pour iPad Pro pourrait vous faire de l’œil. Présentation.

Brydge Pro+, un clavier tiers pour iPad Pro

Vous connaissez probablement la marque Brydge, il s’agit de l’un des fabricants d’accessoires pour l’iPad Pro les plus populaires du moment. Des options bien plus abordables que l’Apple Smart Keyboard officiel. Le constructeur dévoilait tout récemment le Brydge Pro+. Celui-ci reprend les grandes lignes du design de son clavier mais ajoute en sus un pavé tactile. Cela signifie que si vous avez vraiment besoin d’une souris avec votre iPad Pro, mais que vous ne souhaitez pas vous encombrez outre mesure, vous pourrez profiter du trackpad intégré.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Brydge Pro+ fait aussi office d’étui de protection pour votre tablette. Vous pouvez donc le laisser fixé à l’appareil et il protègera l’écran comme n’importe quel autre étui. Le Brydge Pro+ sera proposé à 199,99$ pour l’iPad Pro 11 pouces et 299,99$ pour le plus grand modèle. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes mais les toutes premières livraisons sont devraient avoir lieu en Février. Les autres suivront en Mars. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez laisser votre adresse email sur la page du produit pour être averti de l’ouverture des précommandes. Et vous pourrez utiliser votre iPad Pro comme un ordinateur portable traditionnel, ou presque. Tout du moins aurez-vous en plus un trackpad pour vous simplifier la vie dans certaines applications.