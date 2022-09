Brûler son NFT pour recevoir une œuvre de Banksy, le dilemme proposé par LCD Lab

LCD Lab lancera bientôt sa collection NFT Banksy Radar Rats. Conserver son NFT ou le brûler en échange d'une œuvre bien réelle, telle est la question. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Les NFT, on l’a déjà vu, ne sont pas nécessairement totalement découplés du monde réel. Certains peuvent être liés, de près ou de loin, à des objets ou des événements bien tangibles. Nouvel exemple aujourd’hui avec LCD Lab qui lancera bientôt une collection de NFT dont les exemplaires pourront être brûlés afin de réclamer dans le monde réel une œuvre de l’artiste urbain Banksy. Chacune œuvre a bien évidemment été expertisée et vaut actuellement entre 1 200 et 1 500 €.

C’est à partir du 17 septembre prochain que cette collection Banksy Radar Rats sera ouverte. Les 1 000 exemplaires pourront être achetés sur le marketplace de Magic Eden sur la blockchain Solana (SOL). Le prix unitaire sera de 1 000 $, payables en SOL. À noter, pour espérer être whitelisté sur cette vente, vous devrez posséder au minimum 5 NFT Stone Heads, la première collection de LCD Lab et un snapshot sera effectué le 11 septembre. Le floor price actuel est valorisé à 2,35 SOL.

Conserver son NFT ou le brûler en échange d’une œuvre bien réelle, telle est la question

Les possesseurs d’un Radar Rats pourront ensuite, au choix, conserver leur NFT ou le détruire pour réclamer un exemplaire de la collection “Walled Off Hotel Box Set” de Banksy – qui, lui aussi, a dû travailler de chez lui pendant la pandémie -. Ces œuvres sont estimées à environ 6 000 exemplaires dans le monde, pour une valeur unitaire compris entre 1 200 et 1 500 € sur le marché français. Elles avaient à l’origine été vendues aux clients du Banksy Walled Off Hotel, à Bethléem, en Palestine, avant d’être acquises par LCD Lab grâce au travail de collectionneur du cofondateur Baptiste Ozenne.

Cette initiative est d’ailleurs très symbolique pour ce dernier :

Grâce à ce projet, nous allons pouvoir démocratiser l’accès à des œuvres établies avec une cote solide. C’est une nouvelle manière d’utiliser les NFTs en adossant un actif numérique à un actif physique.

Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Tant que le possesseur d’un Radar Rats ne brûle pas son NFT, l’œuvre liée dans le monde réel est conservée par LCD Lab à Paris. C’est un peu comme si vous conserviez en banque une œuvre d’art. De fait, choisir de conserver le NFT est une forme de spéculation sur une potentielle hausse de la cote de Banksy. Cela permettra aussi de profiter de certains avantages sur les futures initiatives de LCD Lab. Voilà qui pourrait être intéressant.