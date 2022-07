Bruce Straley revient dans l’industrie vidéoludique avec Wildflower Interactive

Le nouveau studio Wildflower Interactive créé par Bruce Straley travaille sur un premier projet avec un mystérieux partenaire.

Ancien homme fort de Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) chez Sony Interactive Entertainment, Bruce Straley explique pourquoi et comment a été créé Wildflower Interactive : “En 2017, j’ai quitté ce milieu sans savoir si je voulais encore faire des jeux. Mais plus je m’éloignais, plus je continuais à penser à ce média, à tout ce qui restait à faire et à tout ce que je voulais encore faire. Et cette idée a continué à me suivre. Alors j’ai rassemblé quelques amis et nous avons commencé à faire des prototypes. Et l’idée a commencé à devenir bonne. Elle a commencé à redevenir excitante ! Et j’ai compris que j’avais besoin de faire ce jeu. Mais si je dois faire ce jeu, cela signifie que je dois construire une équipe. Et si je construis une équipe, je dois créer une entreprise. Et, si nous devons le faire, alors nous devons le faire de la bonne façon. Ce nouvel endroit doit être inclusif, équitable et collaboratif. Il doit être rempli de personnes au grand cœur qui veulent s’épanouir tant sur le plan professionnel que personnel. La culture doit être aussi participative que la façon dont nous créons les jeux. C’est donc ce que nous faisons !”

Aidé par un éditeur dont le nom n’est pas connu pour le moment, Wildflower Interactive cherche à attirer de nouveaux talents : “Nous avons un partenaire passionnant qui soutient ce que nous faisons et qui va nous aider à atteindre le plus large public possible. Nous avons déjà une équipe formidable, avec laquelle je suis fier de pouvoir travailler tous les jours. Et nous avons besoin de plus de gens formidables, alors nous embauchons. Venez nous rejoindre. Je sais que c’est un peu bizarre pour un fan de jeux vidéo comme moi, mais je suis très excité par cette annonce et par ce que nous construisons ici.”

L’équipe de développement du studio indépendant Wildflower Interactive

Bruce Straley – Directeur

Almudena Soria Sancho – Animation

Wouter Gort – Art

Eyton Zana – Art, Freelancer

Doug Holder – Conception

Arno Azar – Conception

Nicholas Lance – Conception

Liz Fiacco – Conception

Vivian Alcala – Production

Cosmo Fumo – Programmation

Ole Ciliox – Programmation