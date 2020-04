Brothers in Arms : Gearbox Software prépare une série télévisée avec Scott Rosenbaum en showrunner

La licence Brothers in Arms va être adaptée sur le petit écran.

Actuellement en préproduction et à la recherche de diffuseurs (Netflix ? HBO ? Hulu ? ) ainsi que de réalisateurs, la série Brothers in Arms sera produite par Randy Pitchford (Gearbox Software), Jean-Julien Baronnet (Taken, Assassin’s Creed, Ghost Recon : Alpha), Richard Whelan (Band of Brothers : The Pacific, Captain America, The Passenger), Sean Haran (Gearbox Software) et Scott Rosenbaum (Queen of the South V, Gang Related, The Shield). Ce dernier occupera également le poste de showrunner et se dit fortement emballé par le scénario : “L’histoire que nous avons fini par utiliser n’a jamais été racontée à la télévision. Près de 800 militaires américains ont été tués et il a fallu couvrir l’affaire parce que les Alliés se préparaient à la véritable invasion de la Normandie. Ce que j’ai aimé et que je n’avais jamais vu auparavant, c’est que nous explorons les histoires des soldats, des civils allemands et des commandants des deux côtés. Nous rencontrons toutes ces personnalités réelles et voyons leur impact sur le grand schéma qui se dessine. Nous avons trouvé un angle qui est vraiment original, et nous avons une manière très différente de voir les choses par rapport aux autres séries de guerre.”

La série télévisée Brothers in Arms mettra en avant la fraternité de ses héros

Comme les jeux, la première saison de Brothers in Arms est inspirée par des événements réels de la Seconde Guerre mondiale. Les premiers épisodes se concentreront sur une opération autrefois confidentielle appelée l’Opération Tigre, une répétition générale du débarquement qui a mal tourné. L’histoire sera centrée sur un groupe de huit hommes qui doivent sauver leur colonel des puissances de l’Axe avant que l’ennemi ne puisse apprendre les plans du D-Day. Elle mettra également en scène des personnages des deux côtés du conflit historique, y compris des personnages réels de la Seconde Guerre mondiale.

Julien Baronnet souligne l’importance de travailler avec les créatifs du côté des jeux lors de l’adaptation des projets pour Hollywood : “Il faut s’assurer de respecter la marque. Gearbox a un contrôle créatif total parce qu’ils savent exactement ce que les joueurs peuvent et vont attendre, mais nous voulons aussi apporter au spectacle des choses que vous ne pouvez pas trouver dans le jeu et attirer les non-joueurs.”

Brothers in Arms en vidéo