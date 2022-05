BrokerChooser révèle son top 5 des exchanges crypto les plus sûrs

BrockerChooser dévoile son Top 5 des exchanges crypto les plus sûrs, avec quelques enseignements intéressants.

Pour aider les investisseurs à naviguer paisiblement dans le monde risqué et peu, voire pas réglementé de la crypto, BrokerChooser a analysé les plus gros exchanges de crypto actuels selon quatre aspects : réglementation, protection des consommateurs, équité du marché et transparence pour établir son Top 5 des exchanges les plus sûrs pour les investisseurs.

Le Top 5 des exchanges crypto les plus sûrs

Chacun de ces aspects contient quatre sous-catégories, ce qui donne pour cette analyse pas moins de 16 sous-catégories au total. Celles-ci sont ensuite divisées en trois niveaux différents : TIER1, TIER2 et TIER3, avec chacun valant 5, 3 et 1 point respectivement. De fait, l’exchange qui comptabilise le plus de points est le “meilleur”.

À la première place de ce test, si l’on peut dire, Coinbase, avec une note globale de 4,1/5. C’est donc l’exchange le plus sûr, mais aussi le plus grand aux États-Unis en volume de transactions. Coinbase est classé TIER1 dans la majorité des sous-catégories et est bien connu chez les utilisateurs pour ses fonctionnalités robustes de sécurité.

Juste en dessous de Coinbase dans ce top, FTX, 4,0/5. Là encore, TIER1 dans la majorité des sous-catégories. FTX US Derivatives pèche encore quelque peu concernant la transparence, avec un score de seulement 3,2, offrant très peu, voire pas du tout de transparence, notamment sur les produits complexes.

Pour compléter ce podium, avec un score de 3,8/5, Bitstamp. L’exchange garde 98 % des assets hors ligne dans un stockage à froid, ce qui est la forme de stockage la plus sécurisée pour les actifs crypto dans la mesure où cela protège des attaques sur les serveurs en eux-mêmes. La plate-forme n’a par ailleurs connu aucun incident de régulation ces cinq dernières années.

À la quatrième place, ex æquo, on retrouve Bittrex et Gemini, avec un score de 3,7/5.

Avec quelques enseignements intéressants

Cette analyse a aussi permis de mettre au jour certains points intéressants. Trois exchanges ont obtenu un 5/5 en ce qui concerne la régulation : FTX US Derivatives, Gemini et Kraken Futures. Deux d’entre eux, par contre, KuCoin et Bybit, n’ont eu que 1/5, le plus mauvais score possible.

Du côté de la protection des consommateurs, aucun exchange n’a obtenu le 5/5. Le meilleur à ce jeu-là était Gemini, avec 4,8/5. Le plus mauvais, OKX, n’a obtenu que 1/5. Deux exchanges ont eu la note maximale en ce qui concerne l’équité du marché : FTX US Derivatives et Bittrex. Là encore, OKX et Bybit sont les plus mauvais élèves, tout comme Gate.io.

Enfin, la transparence est la clef pour que les clients puissent se sentir protégés. Coinbase obtient la meilleure note de ce top. De nombreux exchanges ont beaucoup de progrès à faire sur ce point. Six exchanges n’ont que 1/5, à savoir Binance, OKX, KuCoin, Gate.io, Bybit et Phemex.

